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曹佑寧金馬主持變災難　前輩楊小黎鼓勵：石化也是一種穩

▲主持過金鐘獎紅毯的楊小黎認為曹佑寧在星光大道表現很勇敢。（圖／葉政勳攝）
▲主持過金鐘獎紅毯的楊小黎認為曹佑寧在星光大道表現很勇敢。（圖／葉政勳攝）

記者羅凌筠／台北報導

李雪、楊小黎、王允之、五木今（5）日出席公視《明日之子》媒體茶敘，楊小黎擔任過2次金鐘獎紅毯主持，被問到曹佑寧金馬獎主持，因搶話、放空、麥克風逼近林青霞，表現受到負評，楊小黎鼓勵：「有些人壓力大會碎步，他很勇敢，直挺挺站在那裡，做好本分，僵住、石化也是一種穩，我覺得很了不起了。」

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▲曹佑寧紅毯主持處男秀，多次卡詞和看大字報。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曹佑寧主持紅毯因六神無主的表情掀起網友議論。（圖／NOWnews攝影中心）
楊小黎分享主持的經驗，以往接金鐘獎紅毯、宮崎駿音樂會，都是事先看過作品，不過即使準備萬全，上場前壓力仍是難以想像，前一天還會發燒嘔吐，她認為曹佑寧經此一役會越戰越勇：「我完全理解靈魂出竅的狀態，禮車介紹這種東西，就是背500遍也沒人救你，他應該會有心理創傷，但很快會站起來。」像是她的紅毯搭檔蔡昌憲，11年前主持金馬獎紅毯也有陰影，歷練過就能進步。

▲李雪在《明日之子》未婚懷孕。（圖／翻攝公視人生劇展明日之子臉書）
▲《明日之子》劇組舉行演員茶敘。（圖／翻攝公視人生劇展明日之子臉書）
《明日之子》關注孕婦勞權、保母虐童等議題，楊小黎飾演育有7個月大孩子的產後婦女，為了襁褓裡的嬰兒童星吃足苦頭！原來她以前腰受傷，不太常舉重物，但拍攝時天冷又下雨，她揹著嬰孩又擔心演跑戲時baby受傷，「為保護寶寶導致手臂施力不對」，拍完就去復健治療，她形容：「拔罐拔到兩條手臂都是黑色，復健師說我這個就是『媽媽手』。」

《明日之子》故事真實且直入人心，集結李雪、楊小黎、五木、陳季霞、王自強、黃舒湄與王允之合力演出，將於12月10日晚間10點，在公視頻道播出，也會上架公視+影音平台30天，提供免費收看。

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