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影后李雪演媽「產後憂鬱」暴瘦10公斤　22歲小男友不想娶

▲金穗影后李雪從孕婦角色殺青暴瘦10公斤，催婚22歲小男友失敗。（圖／翻攝李雪IG）
▲金穗影后李雪從孕婦角色殺青暴瘦10公斤，催婚22歲小男友失敗。（圖／翻攝李雪IG）

記者羅凌筠／台北報導

28歲金穗影后李雪今（5）日出席公視電影《明日之子》媒體茶敘，她挑戰身懷六甲的孕婦角色，2個月內與7公斤重的矽膠孕肚朝夕相處，整個人母愛爆棚，殺青後有如「產後憂鬱」，暴瘦10公斤，現實生活中她真的很想當媽媽，但是22歲小男友還在當兵，在李雪談婚事的時候用裝傻混過去。

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▲李雪（左起）、楊小黎、王允之出席《明日之子》媒體茶敘。（圖／翻攝李雪IG）
▲李雪（左起）、楊小黎、王允之出席《明日之子》媒體茶敘。（圖／翻攝李雪IG）
李雪人生志向就是當媽媽，「我規劃22歲結婚、24歲猛生，要生4個。」不過男友才22歲剛剛畢業，本來是衝浪教練，與學生李雪進而交往，現在人去當兵，要執行李雪的計畫有點困難，《明日之子》男主角五木在旁聽完整個故事，一臉狐疑：「換啦？」李雪大方承認殺青後已交新男友，3月才正式在一起。

李雪笑說自己也曾經各種暗示男友結婚生子，好比開玩笑說「最近手指有點不溫暖」，想要有個婚戒取暖，要生4個的夢想也講了幾百遍，不過男友總用「收訊不好」打太極，被問到敢像劇中角色一樣當未婚媽媽嗎？李雪說：「我是非常傳統的女生，我媽說我敢未婚懷孕就打斷我的腿。」

▲《大嘻哈時代2》出身的饒舌歌手五木（左）與李雪在《明日之子》是一對怨偶。（圖／翻攝李雪IG）
▲《大嘻哈時代2》出身的饒舌歌手五木（左）與李雪在《明日之子》是一對怨偶。（圖／翻攝李雪IG）
楊小黎戲中飾演須兼顧事業與家中經濟，夫妻又不甚和諧，非常壓抑又焦慮的女性，迫於現實與抉擇而雇用非法保母；與李雪對戲的台詞「養小孩很花錢的」、「房子跟孩子只能選一個」，句句寫實又擊中人心。

楊小黎討教身邊不開心的媽媽朋友，有什麼親身經歷，她認為，「她們必須先把自己處理好，而這是很多職業婦女的狀態」，楊小黎也提到靈感汲取自孩子的親友，坦言「資源都在孩子身上，可能自己就不是過得很好」，有時也滿無奈的。

五木有「被饒舌耽誤的演員」稱號，外型頗具江湖味的他劇中與李雪是一對冤家，甚至有痛罵對方兼出手對孕婦扯髮的戲，讓人心驚！但李雪卻說：「五木本人是暖男，每次喊卡，都會關心我，或把外套給我。」五木有一場對戲台詞狠嗆：「我沒有要生，是妳自己要生的欸。」拍完卻被李雪發現他都快哭了。

五木形容，自己性格是謹慎且深思熟慮的，認為劇中飾演的「豆漿」很像以前火爆個性的自己，「但我不允許自己靠女人養或是沒尊嚴」，相較之下，「我喜歡有選擇權跟人生是可控的，而在存活的任性上，我自己跟豆漿很像。」

《明日之子》故事真實且直入人心，集結李雪、楊小黎、五木、陳季霞、王自強、黃舒湄與王允之合力演出，將於12月10日晚間10點，公視頻道播出，也會上架公視+影音平台30天，提供免費收看。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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