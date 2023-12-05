影后李雪演媽「產後憂鬱」暴瘦10公斤　22歲小男友不想娶

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李雪笑說自己也曾經各種暗示男友結婚生子，好比開玩笑說「最近手指有點不溫暖」，想要有個婚戒取暖，要生4個的夢想也講了幾百遍，不過男友總用「收訊不好」打太極，被問到敢像劇中角色一樣當未婚媽媽嗎？李雪說：「我是非常傳統的女生，我媽說我敢未婚懷孕就打斷我的腿。」
楊小黎戲中飾演須兼顧事業與家中經濟，夫妻又不甚和諧，非常壓抑又焦慮的女性，迫於現實與抉擇而雇用非法保母；與李雪對戲的台詞「養小孩很花錢的」、「房子跟孩子只能選一個」，句句寫實又擊中人心。
楊小黎討教身邊不開心的媽媽朋友，有什麼親身經歷，她認為，「她們必須先把自己處理好，而這是很多職業婦女的狀態」，楊小黎也提到靈感汲取自孩子的親友，坦言「資源都在孩子身上，可能自己就不是過得很好」，有時也滿無奈的。
五木有「被饒舌耽誤的演員」稱號，外型頗具江湖味的他劇中與李雪是一對冤家，甚至有痛罵對方兼出手對孕婦扯髮的戲，讓人心驚！但李雪卻說：「五木本人是暖男，每次喊卡，都會關心我，或把外套給我。」五木有一場對戲台詞狠嗆：「我沒有要生，是妳自己要生的欸。」拍完卻被李雪發現他都快哭了。
五木形容，自己性格是謹慎且深思熟慮的，認為劇中飾演的「豆漿」很像以前火爆個性的自己，「但我不允許自己靠女人養或是沒尊嚴」，相較之下，「我喜歡有選擇權跟人生是可控的，而在存活的任性上，我自己跟豆漿很像。」
《明日之子》故事真實且直入人心，集結李雪、楊小黎、五木、陳季霞、王自強、黃舒湄與王允之合力演出，將於12月10日晚間10點，公視頻道播出，也會上架公視+影音平台30天，提供免費收看。
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