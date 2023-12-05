到日本過聖誕！5大必看點燈活動　「這裡」有最大光雕投影耶誕樹

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北海道白雪紛飛，呈現一片銀白世界，其中函館的建築充滿歐洲風情，12月起舉辦「聖誕夢幻節」活動，整排金森紅磚倉庫裝上繽紛彩燈，並展示超過20公尺的巨大聖誕樹，妝點著15萬顆燈泡，每天晚上點亮聖誕樹的同時，還會施放煙火。此外，還可以順道前往堪稱北海道代表景點的小樽運河，在冬季夜晚有著美麗的藍色燈飾，遊客還能搭船遊河體驗靜謐氛圍。
📍岩手
年底到日本東北地區旅遊，不僅樹冰雪景和溫泉暖湯令人期待，更不容錯位在岩手縣的「小岩井農場」，聖誕期間舉辦東北最大規模的冬季彩燈秀「銀河農場之夜」。活動推出「點燈版銀河鐵道SL蒸汽火車」，繽紛燈飾搭配汽笛與運行的音效，重現宮澤賢治的童話世界。還有長達50公尺的「銀河光牆」、「光之彩虹傘海」等彩燈點亮夜空，讓人相機快門停不下來。2024年元旦夜還會施放燦爛煙火，絕對是必去的冬季盛典！
📍東京
號稱日本最大規模的「東京聖誕市集」已邁入第九屆，今年在明治神宮外苑舉辦，以聖誕市集發源地德國作為主題，現場售有熱紅酒、德國啤酒等歐洲美食和甜點，還有滿滿聖誕雜貨與樂團表演，現場高達14公尺的聖誕金字塔更是人氣打卡點，可親身感受正宗德國聖誕市集氣氛。
📍大阪
想要上高空享受聖誕節嗎？激推大阪知名地標「梅田藍天大廈」，今年迎接開幕30週年，全新推出日本首個、最大型的LED立體光雕投影聖誕樹，樹高25公尺，結合光影和音樂打造如同音樂會的燈光秀；40樓空中展望台則以「天空的白色森林」為主題，打造夢幻森林仙境，並設計巨大透明雪球作為拍照景點，十分浪漫。此外，「空中庭園展望台」也全面翻新，讓旅客可以漫步在點點星光大道，同時欣賞大阪夜景。
📍名古屋
有全日本最大、最好逛的水族館「名古屋港水族館」，不論是在矗立在水族箱魚缸中的大型聖誕樹，或是搭配音樂和燈光的「聖誕版沙丁魚龍捲風」的限定展演，處處充滿趣味。還可能巧遇裝扮成聖誕老人的飼育員，在珊瑚礁水族缸中與旅客互動合照，一起同樂渡過美好時光。