張清芳高雄開唱倒數3個月！突飛紐約見他 激動喊沒資格
張清芳日前公布明年3月2日移師高雄巨蛋開唱，要求完美的她，對備戰高雄站端最高警戒，表示現階段已與酒精、甜食「絕交」，更排滿密密麻麻運動時程，連教練看到都說，「姐根本已是運動員！」張清芳破釜沈舟說：「我沒有資格放假了！」但破例一段紐約行，是因Nathan留學第1年，身為媽媽的張清芳，答應飛過去幫他慶生、聚聚，母子倆並約好一同去觀摩瑪丹娜（Madonna）最新的「Celebration」巡演。
記者吳雨婕／綜合報導
張清芳律己甚嚴，對所有事都做好萬全準備，為了即將到來的高雄演唱會，在專家指導下，滴酒不沾、改吃米飯，對麵粉類說bye bye，此外，運動和健身課程也都排滿滿，張清芳說：「我沒有什麼假期，聖誕、跨年都在鍛鍊中，只有農曆新年會在家裡！」又笑說教練們看到她的課表都驚呆，「說我除了唱歌，應該可做運動員，已經是運動員的日常了。」
儘管鍛鍊沒有假期，張清芳唯有晚間稍喘一口氣，睡前讓自己放空追劇，除了一切可控因素她必掌握外，張清芳坦言不斷地每天禱告。身為演唱會藝術總監的張清芳，提到會將原汁原味的演出如實搬至高雄，更會將節目做最好的調整再升級，甚至奉上彩蛋。張清芳Stella「TimeLESS」演唱會高雄場門票將於12月9日早上11點在拓元售票系統啟售。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁