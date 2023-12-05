企業面臨CBAM挑戰！曾文生：先做好碳盤查、節能減碳

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台電也說明，報告書除了包含台電與歐商會員在各項領域的初步研討成果，也透過工作坊的形式，邀集如台灣德國萊因、施耐德電機、沃旭能源等眾多業界代表提出創新解決方案。例如在「碳中和策略方向及路徑規劃」主題，談到歐洲各國與日本在減碳技術、再生能源、氫、氨能、碳捕集與封存技術的發展策略，並討論擴大國際合作交流以加速達成減碳目標；報告書也針對氫能發展多有討論，包括探討氫能於國際上的實務應用，以及氫氨混燒的實例與技術可行性。
台電指出，透過了解國際最新發展動態和產業現況，台電致力將各國經驗轉化為業務推動能量，並進一步發展新能源應用，如今年2月選定高雄興達電廠為混氫發電示範基地，並於11月與我國學術研究最高機關中央研究院共同發布去碳燃氫發電技術研究成果，由總統蔡英文親自出席予以肯定。
面對淨零轉型挑戰，台電依據經濟部「先低碳，後零碳」的策略架構，以「風、光、熱、海、氫、儲、匯」作為淨零轉型關鍵技術，並從供給面、電網面與需求面，分階段規劃推動電力淨零排放。
台電說，後續將規劃致贈報告書給國內外產官學研界各機構，及歐盟各會員國，未來也將透過綜研所與歐洲商會低碳倡議行動的各國會員展開進一步合作，針對電網安全、輸配電技術、智慧化資產管理等議題進行交流，除了電力淨零，亦發展最佳減碳途徑，落實2050淨零排放能源轉型目標。
對於企業關切歐盟碳邊境調整機制（CBAM），曾文生則表示，氣候變遷因應法有碳費設計，出口到歐洲產品需課徵CBAM，國內正在進行CBAM碳費抵換相關溝通，而CBAM課徵發生在2026年，因此現階段應著重在2件事，包括碳盤查準確度及政策協助企業做節能減碳，畢竟碳費、CBAM只是手段，最終目的是達成減碳。