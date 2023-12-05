大裁員！Spotify全體員工17％被離職　執行長：平均拿5個月資遣費

企業面臨CBAM挑戰！曾文生：先做好碳盤查、節能減碳

▲台電總經理王耀庭（左）及歐洲商會理事長尹容（右）共同將「電力淨零路徑報告書」呈遞給經濟部代表次長曾文生。（圖／歐洲商會提供）
▲台電總經理王耀庭（左）及歐洲商會理事長尹容（右）共同將「電力淨零路徑報告書」呈遞給經濟部代表次長曾文生。（圖／歐洲商會提供）

記者顏真真／台北報導

台電與歐洲在台商務協會今（5）日共同發表「電力淨零路徑報告書，內容涵蓋碳中和策略、氫能發展與混燒技術及電動車等綠能議題。對於企業關切台灣碳費與歐洲的CBAM（碳邊境調整機制）如何銜接？經濟部次長曾文生表示，經濟部持續溝通中，由於距離CBAM正式實施還有2年時間，這段期間要協助國內企業做好碳盤查、節能減碳2大工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「電力淨零路徑報告書」今日由台電總經理王耀庭及歐洲商會理事長尹容呈遞給經濟部代表次長曾文生。台電表示，隨著各部門電氣化需求陸續成長，電業成為國家達成淨零的關鍵角色，為與國際接軌共同邁向2050淨零排放目標，台電專屬研發單位「綜合研究所」與歐洲商會轄下組織「低碳倡議行動（LCI）」於2021至2022年間共同舉辦10場交流研討會，主題涵蓋碳中和策略、氫能、電動車、太陽能板及風機葉片回收、儲能等全球淨零趨勢及技術應用議題，累積逾1300人次交流討論，如今將研討會精華內容集結成冊，展示雙方探討淨零轉型方向與邁向電力淨零路徑的努力成果。

台電也說明，報告書除了包含台電與歐商會員在各項領域的初步研討成果，也透過工作坊的形式，邀集如台灣德國萊因、施耐德電機、沃旭能源等眾多業界代表提出創新解決方案。例如在「碳中和策略方向及路徑規劃」主題，談到歐洲各國與日本在減碳技術、再生能源、氫、氨能、碳捕集與封存技術的發展策略，並討論擴大國際合作交流以加速達成減碳目標；報告書也針對氫能發展多有討論，包括探討氫能於國際上的實務應用，以及氫氨混燒的實例與技術可行性。

台電指出，透過了解國際最新發展動態和產業現況，台電致力將各國經驗轉化為業務推動能量，並進一步發展新能源應用，如今年2月選定高雄興達電廠為混氫發電示範基地，並於11月與我國學術研究最高機關中央研究院共同發布去碳燃氫發電技術研究成果，由總統蔡英文親自出席予以肯定。

面對淨零轉型挑戰，台電依據經濟部「先低碳，後零碳」的策略架構，以「風、光、熱、海、氫、儲、匯」作為淨零轉型關鍵技術，並從供給面、電網面與需求面，分階段規劃推動電力淨零排放。

台電說，後續將規劃致贈報告書給國內外產官學研界各機構，及歐盟各會員國，未來也將透過綜研所與歐洲商會低碳倡議行動的各國會員展開進一步合作，針對電網安全、輸配電技術、智慧化資產管理等議題進行交流，除了電力淨零，亦發展最佳減碳途徑，落實2050淨零排放能源轉型目標。

對於企業關切歐盟碳邊境調整機制（CBAM），曾文生則表示，氣候變遷因應法有碳費設計，出口到歐洲產品需課徵CBAM，國內正在進行CBAM碳費抵換相關溝通，而CBAM課徵發生在2026年，因此現階段應著重在2件事，包括碳盤查準確度及政策協助企業做節能減碳，畢竟碳費、CBAM只是手段，最終目的是達成減碳。

飛來橫禍！台電「電纜線墜國3」釀1死5傷　苗檢相驗結果出爐

侯友宜再提核能延役、核四重啟　台電：核廢難解、須務實面對

談吳欣盈參選表現！父親吳東進給予肯定　叔叔吳東亮喊繼續加油

兄弟同台！談台新、新光金合併　吳東亮：新壽問題沒解決誰敢併

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞