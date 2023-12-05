亞太4G不降速吃到飽388元！合併前最便宜至12/9 用到2025年底
台灣大哥大與台灣之星12月1日正式合併後，台灣大網路門市推出「0元」月租，用多少付多少，不用綁定特定的月租費，吸引不少人搶辦。而台台併後就緊接著就是「遠亞併」，遠傳和亞太預計在12月15日合併，遠傳也再三保證「將承接所有亞太用戶合約權益」，現階段如果想要申辦便宜的4G不降速吃到飽方案，可以把握亞太最後的申辦日，388不降速預計申辦到12月9日，合約為24個月，可以一路用到2025年年底。
記者周淑萍/綜合報導
遠傳和亞太電信的合併日為12月15日，遠傳也允諾會承接亞太用戶的合約權益，意味著亞太用戶「應該」可以無痛轉入遠傳。以目前資費來看，想要申辦4G不降速吃到飽方案，亞太電信的資費更加優惠，網路門市388方案最後申辦日只到12月9日，可享有4G 不限速上網吃到飽，同時網內互打免費，網外市話送70分鐘，但該方案有兩限制，包含只限網路門市申辦，且需要是新申辦的用戶，如果攜碼或是續約則要另外到門市諮詢。
至於遠傳和亞太合併後，原本亞太用戶的合約還能繼續使用嗎？官方表示，亞太用戶合約約期內資費權益不受影響，可繼續使用原資費及服務至合約期滿。
未更換SIM卡的客戶，仍可正常使用，但遠傳與亞太因電信設備廠牌不同，要完整體驗遠傳網路，則會建議去實體或網路門市換SIM卡，且更換SIM卡後，也才可享用遠傳VoLTE高清語音及所有的服務。