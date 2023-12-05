北市黃牛遽增議員喊嚴懲2年不得買票 蔣萬安令法務局研議
台北大巨蛋棒球亞錦賽台韓開幕戰上周登場，在賣票時1.7萬張票「秒殺」，但隨即已經有黃牛在網路上售票已遭市警局逮捕83件84人次，最高甚至賣到5,000元，還有4,700到4,000元不等，而黃牛的所在地，從台北到屏東、澎湖都有。台北市議員秦慧珠表示，市政府應提出對策，訂出法規加種黃牛行為的罰則，例如一年內禁購台北市各場館票卷；台北市長蔣萬安表示，會要求法務局研議實名制等措施。。
記者邱新博／台北報導
台北市議員秦慧珠在市政總質詢時表示，台北市府主管的場館包括體育局主管的臺北和平籃球館、臺北大巨蛋及臺北大眾捷運股份有限公司管理的小巨蛋都發生過販售黃牛票。包括108年有7件巡演及世貿一館展覽販售黃牛票，109年有1件展覽販售黃牛票，112年有8件販賣大巨蛋預備賽門票事件。過去黃牛票被查獲的數量不多，但未來可能大量出現。
秦慧珠說，相較於黃牛販售藝文表演票券，可以裁處三年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金，但運動賽事只能依社會秩序維護法第 64 條第二款規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處三日以下拘留或新臺幣一萬八千元以下罰鍰，處罰相對較輕。
秦慧珠認為，市府應研究出對策，如要求租借北市各場館辦（含大巨蛋）等活動一律採實名制購票，北市也應依地方自治權責，自行訂自治法條例或實施辦法、要點，在不違反文創法的情況下，訂出加重處罰賣黃牛票的罰則，並訂出有販售黃牛票之行為者，1、2年內不得於台北市各場館購買票劵等之規定，以遏止黃牛橫行，讓台北市成為黃牛票禁區。
蔣萬安回應，秦慧珠的建議將請法務局邀集各局處，從法制面好好研議，實名制等等措施也會整體考量。