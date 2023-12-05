《天堂》月免服睽違多年推「移民服務」！12/13限量40名搶先體驗

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《天堂》REMASTERED月免服將睽違多年重啟移民服務，「先鋒移民」將於12月13日下午4點至12月20日上午11點開放限量月費服與免費服各20名玩家搶先體驗。
玩家需至移民服務網頁進行申請、填寫移民資料，並於下次系統維護更新前確認自身符合移民規則，即可於系統維護後完成移民。移民服務需扣除手續費399點樂豆點數，未來將開放不限名額的常態移民，敬請鎖定官網及官方粉絲專頁。
《天堂》月免服新手回歸天天拿好禮、增開「隱藏狩獵場Boost」 經驗、獎勵4倍送！
2023年12月6日至2024年1月31日期間限時開啟「盟勢覺醒」新手回歸活動，每日發送給獎勵。玩家於每日早上08:00與下午14:00上線，可領取「亞丁的體力恢復劑*200」、「亞丁的成長藥水(活動)*2」，晚上21:00可再領取「殷海薩的祝福500」。
針對新玩家與回歸玩家，更加碼祭出「天堂學園禮物箱子*1」，開啟獲得「殷海薩的加護:30天(活動)*1」、「天堂學園書包(20)*1」；開啟「天堂學園書包(20)」，有機率獲得「純白的萬能藥*1」、「純白萬能藥(EXP)*1」、「勇猛勳章*1」及副本鑰匙等刷怪升級的實用道具
官方同步開放全新限時獎勵地圖「隱藏狩獵場Boost」，地圖內的經驗與獎勵掉落個數增加4倍！消耗「隱藏次元的沙漏*1」，即可使用「隱藏狩獵場」1小時，每週最多21小時；而消耗「隱藏次元的沙漏*4」，可使用「隱藏狩獵場Boost」1小時，每週最多12小時。無痛練功，輕鬆升級，千萬不可錯過！
《天堂》月免服王族職業優化 「支配之塔」BOSS出現機率與獎勵提升
本次改版同步優化王族職業，新增可反彈傷害的神話級技能，並大幅提升既有技能能力，整體強化王族個人防禦能力，更可成為戰場中的先鋒角色！「支配之塔」則大幅提升BOSS出現率與掉寶機率，其中可用於強化傳說級武器的「死神的氣息」更100℅掉落，擊殺BOSS後獲得的戰利品箱子也新增血痕類道具，玩家敬請把握機會！