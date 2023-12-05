2023博客來暢銷書出爐！「冠軍」連四年霸榜　最強TOP10書單快收

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1.《原子習慣》
2.《蛤蟆先生去看心理師》
3.《逆思維》
4.《我可能錯了》
5.《底層邏輯》
6.《晶片戰爭》
7.《紅色賭盤》
8.《不便利的便利店》
9.《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》
10.《被討厭的勇氣》
博客來也指出，第一名的《原子習慣》連續4年稱霸閱讀總榜，亦是5年來最賣座的一本書，像是之前「被討厭的勇氣」話題旋風，影響力不容小覷。《蛤蟆先生去看心理師》不僅在總榜中蟬聯亞軍，更奪下電子書暢銷冠軍！最強新書《我可能錯了》帶你擺脫焦慮風暴，一舉成為年度新書及電子書新書榜雙料冠軍。《逆思維》、《底層邏輯》，展現面對世界變局力求整頓思維、奮力抵擋的意志，登總榜、電子書榜前五名。
年度暢銷作家部分，肥志的《如果歷史是一群喵》，以萌寵將知識巧妙融入圖像和文本，獲得大小朋友的喜愛與關注，成為主動親近歷史的學習原動力，贏得華文作家榜首。
IP創作者也大放異彩，井上雄彥憑藉經典作品《灌籃高手》在翻譯作家類別中脫穎而出，童書作家廣嶋玲子，宮西達也、工藤紀子也進入前十名！綜觀2023年整體圖書銷售動能來自於電子書的成長和年輕讀者的加入，尤其漫畫和童書類型的高速成長，反映年輕世代扮演閱讀成長的重要位置。
此外，博客來也歸納出2023年度六個閱讀趨勢，反映疫後世界重新流動，閱讀需求從心靈慰藉轉為聚焦全球變局、面對AI挑戰更重人文思維，並宣布將在2024年上半年推出「有聲訂閱服務」，擴大數位閱聽內容。