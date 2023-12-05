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肯德基聖誕巨大桶有「絕版比司吉」可單點　比鹽之花可可蛋撻受寵

▲肯德基首度與日本同步推出同款「聖誕巨大桶」，除了台灣獨家楓糖香蒜脆雞、金燦鹽之花可可蛋撻，竟然回歸「絕版神物比司吉」還送年度限定聖誕瓷盤！日本「金黃比司吉」還可單點有夠嗨。（圖／肯德基提供）
▲肯德基首度與日本同步推出同款「聖誕巨大桶」，除了台灣獨家楓糖香蒜脆雞、金燦鹽之花可可蛋撻，竟然回歸「絕版神物比司吉」還送年度限定聖誕瓷盤！日本「金黃比司吉」還可單點有夠嗨。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接聖誕節，肯德基即日起首度與日本同步推出同款「聖誕巨大桶」，除了台灣獨家新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」，竟然回歸「絕版神物比司吉」！桶內的「金黃比司吉」及「年度限定聖誕瓷盤」都是日本直送，而且期間限定的「金黃比司吉＋蜂蜜球」還可單點，簡直令粉絲嗨翻。

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沒想到這次聖誕巨大桶回歸，最令人開心的不是炸雞或蛋撻，日本肯德基超高人氣熱賣「金黃比司吉」，台灣也吃得到了！新鮮烘烤至外皮金黃香酥的每顆比司吉，內在口感像是手撕麵包般鬆軟綿密，入口散發奶香，還附有蜂蜜球可淋上開吃甜蜜滋味。過去敲碗到不行的鐵粉們，已經眼尖在粉專吶喊想吃一整桶。

▲肯德基聖誕巨大桶出現絕版已久的比司吉！還是日本熱賣的「金黃比司吉」蜂蜜口味。（圖／肯德基提供）
▲肯德基聖誕巨大桶出現絕版已久的比司吉！還是日本熱賣的「金黃比司吉」蜂蜜口味，單點59元、加價購55元。（圖／肯德基提供）
這次還有台灣肯德基獨家研製的「楓糖香蒜脆雞」，香甜楓糖醬搭配蒜與辛香料打造成楓糖蒜香風味醬，淋在微辣口味的咔啦脆雞上，鹹甜口感再竄出一絲絲辣味，很吸引人。

▲肯德基聖誕巨大桶藏有「絕版比司吉」，讓粉絲與網友嗨翻。（圖／肯德基提供）
▲肯德基聖誕巨大桶藏有「絕版比司吉」，讓粉絲與網友嗨翻。（圖／肯德基提供）
甜點控等超久的冬季「金燦鹽之花可可蛋撻」，則以絲滑可可慕斯覆蓋在經典163層酥脆原味蛋撻上，再撒入以法國「鹽之花」打造的金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，不只酥脆口感又升級，濃郁綿密的大人系可可，向來是粉絲必吃的秋冬超殺點心。

▲每到秋冬便是期待可可或巧克力口味的蛋撻；今年開賣「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／肯德基提供）
▲每到秋冬便是期待可可或巧克力口味的蛋撻；今年開賣「金燦鹽之花可可蛋撻」單點53元、6入禮盒288元。（圖／肯德基提供）
肯德基1099元「聖誕巨大桶」開吃「日本年度限定聖誕瓷盤＋2顆金黃比司吉＋2顆蜂蜜球＋4塊楓糖香蒜脆雞＋4塊咔啦脆雞＋3顆金燦鹽之花可可蛋撻＋3顆原味蛋撻＋8塊上校雞塊＋雙色轉轉QQ球」。12月5日10:30起PK雙饗卡會員搶先預購、12月8日全台開賣，全台限量10000組，售完為止。

▲「聖誕巨大桶」還有日本直送的年度限定聖誕瓷盤。（圖／肯德基提供）
▲「聖誕巨大桶」還有日本直送的年度限定聖誕瓷盤。（圖／肯德基提供）
其中，最吸睛的「金黃比司吉＋蜂蜜球」12月8日起也能單點或加價購；楓糖香蒜脆雞也有多種套餐組合可選；金燦鹽之花可可蛋撻則是單點、下午茶套餐或雙色禮盒都有。

▲必勝客聖誕「炫Food盒」799元，限量4500份即起開搶。（圖／必勝客提供）
▲必勝客聖誕「炫Food盒」799元，限量4500份即起開搶。 （圖／必勝客提供）
另外，同樣慶祝聖誕節，必勝客打造聖誕披薩「炫Food盒中盒」，炙烤大蝦嫩牛大披薩等6款選1，搭配黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球、芋見乳酪千層酥4種副食點心共799元，限量4500份即日起在PK APP限量開搶。


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