雲林白肉種雞場通報H5N1禽流感 2萬隻種雞被撲殺、銷毀近5萬顆蛋
雲林縣動植物防疫所獲報，斗六市1家白肉種雞場主動通報，該場有雞隻確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，今（5）日已依標準作業程序執行20117隻種雞與雞蛋49,885粒撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。
記者林莞茜／綜合報導
入冬後連續兩週發生禽流感疫情，雲林縣長張麗善表示，為強化禽流感疫情防控，縣府採取六項措施，分別是加強養禽場採樣監測訪視、查核禽場H5、H7亞型家禽流行性感冒防疫措施、化製場與屠宰場異常通報回溯調查、高風險區域與案例場周邊消毒、查核運禽車輛覆(圍)網情形和舉辦教育訓練課程並透過產業團體協助宣導，強化生物安全防疫觀念；並提醒縣內禽農務必提高警覺，落實禽舍圍網與各項生物安全防疫措施，防範疫病造成產業重大損失。
防疫所所長廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本的禽場陸續爆發禽流感案例，而近期國內候（野）鳥排遺亦檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入國內之風險已大為增加，防疫所除加強採樣監測與環境消毒作業外，會持續以簡訊、社群媒體等管道，提醒禽農務必加強禽場生物安全防疫；並呼籲養禽業者若發現飼養家禽出現異常死亡或飲水量、攝食量、產蛋率下降等情形，應立即通報以防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。