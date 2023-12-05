遭3男「噴殺蟲劑」釀大火燒毀 家樂福中原店臉書發聲了
桃園中壢家樂福量販店中原店，本（12）月3日凌晨傳出重大火警，共出動上百名警消才將火勢撲滅，起火原因為3名男子持殺蟲劑朝點燃的打火機噴灑所致，造成必須停業至少兩周，損失難以估計，事發三日，家樂福中原店今（5）日於官方臉書粉絲專頁上發出公告「請民眾期待家樂福中原店以新樣貌的回歸，詳細恢復營業時間待正式公告。」
記者林莞茜／綜合報導
根據調查，當時20歲的郭姓男子，與友人20歲的黃男、24歲的周男，疑似在家樂福清潔用品區，持殺蟲劑噴向點燃的打火機，結果瞬間引發火勢。警消獲報後趕抵，當時店內已經濃煙密布，警消隨即疏散賣場內顧客、員工，緊急佈水線灌救，所幸無人傷亡。而郭男等3人被依公共危險罪送辦，檢方複訊後，郭男2萬元交保，黃男、周男因無錢交保，改為無保請回、限制住居，後續恐將面臨高額求償。
對此，家樂福中原店今日終於發聲，在官方臉書粉絲上表示「為考量顧客安全為第一優先，待中原店內部修繕後，遵循相關法規包含：建築、消防、公共安全等鑑定評估，方可恢復營業」，期間內包含美食街、商店街皆停止營業，並請期待家樂福中原店以新樣貌的回歸，詳細恢復營業時間待正式公告。