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蹼泳／神！何品莉亞錦賽制霸、狂掃四金　差亞洲紀錄僅差0.05秒

▲台灣蹼泳好手何品莉在亞錦賽拿下四金，還差點突破亞洲紀錄。（圖／何品莉提供）
▲台灣蹼泳好手何品莉在亞錦賽拿下四金，還差點突破亞洲紀錄。（圖／何品莉提供）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣蹼泳好手何品莉在泰國所舉辦的CMAS蹼泳亞洲錦標賽再傳回捷報，在女子100、200和400公尺雙蹼以及4X100男女混合雙蹼接力，一口氣斬獲4金，其中200公尺雙蹼，距離中國選手張鐧鶴所保持的亞洲紀錄僅差0.05秒，留下小遺憾。

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27歲的何品莉近年已經奠定國內蹼泳一姊的地位，日前她在2023年世界盃蹼泳賽美國站拿下3金1銀，生涯成就再添一筆，但其實今年初她陷入罕見低潮，甚至迷失方向。

何品莉在2022年雖已在世錦賽攀上顛峰，但也讓她一度迷茫、失去動力，加上亦敵亦友的張鐧鶴宣布退役，賽場上失去一個互相激勵的夥伴，同時近幾年各國比賽、移訓，生活開銷很大，種種原因都讓她陷入困境。

本次亞錦賽何品莉感觸很深，以前衝刺的過程中，身旁總有張鐧鶴的身影相伴，「我們約定要一起把亞洲紀錄繼續堆高，但如今只剩我一個人，如果亞錦賽她也在，我有信心能破紀錄。」本次何品莉在女子200公尺雙蹼游出1分46秒20的成績單，輾壓對手摘金。

▲台灣蹼泳好手何品莉進行近視雷射手術，效果非常好。（圖／何品莉提供）
▲台灣蹼泳好手何品莉在亞錦賽拿下四金，還差點突破亞洲紀錄。（圖／何品莉提供）
全心投入訓練的何品莉，自認無法兼任教練又比賽，所以生活、比賽和訓練等費用，都靠獎金來支出，經常入不敷出，只能咬牙苦撐。何品莉感嘆，「蹼泳非亞洲項目，因此補助有限，參加比賽拿積分都要自費，加上國光獎金也不多，所以特別辛苦。」

何品莉在沉澱數月後才重新振作，並把目標鎖定在破亞洲紀錄，本次亞錦賽前也到中國移地訓練，與好友張鐧鶴團聚。何品莉說，「蹼泳已經成為我生活的一部分，替我的人生打開一扇門，讓我能到世界各地比賽，也認識了很多好朋友，是人生難得且珍貴的體驗。」

「讀萬卷書，不如行萬里路」，何品莉不斷充實自己，增廣見聞，疫情期間她還去俄羅斯訓練，即使遇到戰爭時期，也沒有打退堂鼓，真實體驗俄國的風情和文化。

為了提升競賽表現，同時改善生活品質，何品莉在去年決定到濰視眼科台中院區，進行近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術。她說，「原本很擔心，畢竟我待在泳池的時間很長，又怕復原不佳會感染，但了解手術內容後就安心許多、勇敢嘗試，結果非常滿意，現在在水中能看得更清楚，對我有很大的幫助。」

▲台灣蹼泳好手何品莉進行近視雷射手術，效果非常好。（圖／何品莉提供）
▲台灣蹼泳好手何品莉進行近視雷射手術，效果非常好。（圖／何品莉提供）

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