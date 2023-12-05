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名家論壇》方野／總統民調取決於政策，烏龍爆料小心民意反噬

▲光電與LED、半導體都是台灣科技業，烏龍爆料光電容易在民調被反噬。（圖／作者提供）
▲光電與LED、半導體都是台灣科技業，烏龍爆料光電容易在民調被反噬。（圖／作者提供）

文／方野

從藍白合破裂以來，近期民調呈現藍綠各自穩固基本盤，白營持續下跌的態勢。根據美麗島電子報近三期的民調，賴蕭配穩健成長，從11/30日的37.1%上升至12月4日的38%，侯趙配也小有斬獲，從29.5%上升至31.7%，突破三字頭關卡。柯吳配則從17.5%下降至14.9%，而且後勢看跌。

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如果用最近公布的民調，觀察三組候選人的領先區域，柯吳配在30-39歲獲得3成以上的支持率，但在全國各地區幾乎都輸給藍綠候選人，最高的支持度是在新北，有26%的支持率。侯趙配在50-59歲族群獲得壓倒性優勢，得到41.7的支持率，主要地理分布範圍在桃竹苗與東部離島一帶，獲得34%以上選民的支持。賴蕭配則在20-39歲族群、60-70歲以上族群，均領先其他兩組對手，領先的區域則包括台北市、中彰投、雲嘉南、高屏，後兩者的支持率甚至高達5成。

三位總統候選人都曾擔任過六都首長，基本的行政歷練應該足夠，之所以造成民調上的差距，筆者認為，主要來自政策牛肉是否吸引人？以及過去曾執政的縣市，政績是否獲得選民的肯定？

以台北市為例，擔任過市長的柯文哲，在總統民調上僅剩11.2%的支持率。反而是賴清德與侯友宜各自獲得超過35%的支持，可見柯市府不論在防疫、交通還是科技園區的開發，均沒有顯著的成果，就連大巨蛋近期也發生漏水問題，商圈與夜市因為高租金與房價而衰退，種種民生經濟問題，讓台北市民不願再次支持老市長。

在新北市的民調中則是追兵在後的情勢，侯友宜以33%暫時領先，但賴清德以32.7%緊追在後，就連柯文哲都獲得23.1%的支持。除了市長請假引來的新北市民不滿，市政上除了都更與捷運較有進展，其他產業的成長缺乏動能，即便參選總統後也沒有提出科技或農業政策。此外，部分年輕族群聽到侯想開放中生就業也引起不滿，這也造成侯趙配在年輕族群被其他兩組候選人打趴的現象。

最顯著的現象，則在雲嘉南高屏，賴蕭配獲得壓倒性5成的支持度，且在年輕族群與老年族群都領先對手。除了反映民進黨執政南北均衡發展的效果，南部縣市首長如翁章梁、黃偉哲、陳其邁，均在招商與就業維持不錯的成績，搭配南科先進製程的穩定發展，形成白領人力南漂的趨勢。

雖然近期不論柯吳配還是侯趙配，均大力抨擊南部執政，尤其把台南光電議題當作破口，並用弊案的角度來開砲。但效果並未呈現在民調上，例如柯吳佩在雲嘉南高屏，均只有11%上下的支持度，侯趙配在雲嘉南也無法突破25%，甚至出現下降趨勢。

這反映選民對於政治口水戰已經疲乏，尤其一再用黑面琵鷺減少、熱島效應等烏龍話題來爆料光電，已經與當地民眾的認知相差巨大，冬季南部沿海地區較冷、黑面琵鷺來訪數量是歷年最高。用去年縣市長大選的冷飯，恐怕對重視經濟的選民來說，毫無吸引力。

此外，光電產業也是台灣的重點科技之一，光電、LED、半導體其實系出同源，這些行業在大學時可能都來自類似的科系。因為選舉而攻擊光電產業，其實容易引起許多科技業的不滿。

例如半導體產業處於急需綠電淨零轉型的階段，一再用烏龍爆料抹黑，對於選情不僅沒幫助，甚至可能出現反噬現象，讓民調雪上加霜。尤其在就業壓力較大的30-49歲族群，仍然較支持延續經濟發展政策的賴蕭配。筆者也呼籲各組候選人，在選戰最後階段，端出政策牛肉爭取經濟選民，才是最後衝刺的正途。


●作者：方野／資深媒體人

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