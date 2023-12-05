亞錦賽中華隊2連勝晉級！7-11思樂冰買1送1 超商咖啡第2杯10元
中華隊在亞錦賽取得2連勝，今（5）日A組預賽第二戰，以19：0提前在6局扣倒巴勒斯坦，確定以A組第一晉級超級循環賽。對此，《NOWnews》整理各大超商「中華隊二連勝」優惠，包含7-11限時1天推思樂冰全品項買1送1，萊爾富也祭出咖啡第2杯10元等，各種優惠一篇看完。
記者潘毅／綜合報導
🟡7-ELEVEN
慶祝中華隊擊敗巴勒斯坦拿下第二戰勝利，明（6）日思樂冰全品項大杯買1送1。
此外，即日起至12月12日指定炒麵/拌麵/乾麵/燴飯/咖哩飯/丼飯任一款加購茶葉蛋只要5元。
🟡萊爾富
萊爾富祭出指定咖啡一日限定快閃優惠，12/6當天憑活動條碼於門市購買Hi Café大杯特濃美式咖啡與大杯拿鐵咖啡享同品項第2杯10元（不能寄杯但不限購），冰熱不限。
🟡OK mart
明（6）日至12月8日全台門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」，不限冰熱，還有OKCAFE與純喫茶聯名系列，包含純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶等，皆享單杯7折優惠。
此外，即日起至12月13日期間，指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品，享第2件6折起，另有多款指定沖泡飲品買一送一。
🟡全家
APP「優惠趣」祭出「威德運動補給飲單件特價25元」優惠券等領，限量10萬組，每人限領1組，兌換期限至12月20日。