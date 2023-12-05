技術外洩案9成流向中國！韓組產業間諜偵查部門 防關鍵技術外流
近年來有不少韓國獵頭公司受中企委託招攬人才，幫助中國突破關鍵技術，韓國政府為了防止核心產業技術外洩，決定在警務偵查單位底下新設立「反間諜經濟安保偵查系」，雖稱是為了保衛韓國經濟與國家安全而籌組，但此舉被認為是為了防止半導體或液晶顯示器等高端技術外流至中國。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據韓國國家情報院與法務部統計，過去6年來有將近9成的技術外洩案都是流向中國，其中117件產業技術外洩案件當中，有36件涉及國家核心技術，其餘大部分是半導體或液晶顯示器等高端技術。《韓聯社》報導指出，韓國警察廳國家偵查本部為此決定將經濟安保偵查特別工作組（TF）和外事局的外事安保系合併成立這個新的部門。
韓國警察廳國家偵查本部11月14日透露，光是在今年2月至10月就發現146件產業技術外洩等危害經濟安全的犯罪行為，其中技術外移案件量比例創下近10年來最高。新設的「反間諜經濟安保偵查系」將透過反間諜情報、偵查工作等應對產業技術外洩的犯罪行為。
報導指出，警務人員表示新部門處理的包含恐怖主義行為、工業技術間諜等情報與調查，也會對產業技術洩漏犯罪展開調查，同時「技術洩漏偵查系」也將改為常設組織，未來將接管南韓國家情報院的調查權並補充警力。