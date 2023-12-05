股東看過來！遠銀明年股利有望多很多　新加坡分行拚2025年底開業

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遠東銀在今日發布會上，也找來3位代言行員包括法金作業處曾美雲、個金北一區劉梓翔及法人金融王譯萱，雖然3人屬壯青不同世代與不同部門，但在工作之餘都熱愛自行車運動，現身也暢談寶島騎乘的樂趣。遠東銀每年以補助或有獎競賽等奬勵方式，舉辦樂騎、樂跑及山岳打卡等活動，鼓舞公司內部的運動風氣，也是衛福部及教育部等政府機關認證的健康職場及運動企業。
遠東銀總經理周添財表示，自行車是低碳的交通工具，在全球產官學界齊力搶救氣候風險的年代，希望以寶島的自行車道主題，攜手國人與自然共行的前進腳步，前瞻共好新年，而且結合這次單車的低碳運轉精神，也特別在巷巷每月版面企劃「碳的小學堂」，解釋碳匯、碳權、碳中和、碳捕捉等12個新興名詞，利用月曆為平台，倡議減碳大趨勢下的新知共學，亦提醒國人對全球淨零碳排願景的實踐責任。
此外，周添財也談到，在國內外利差縮小環境下，遠東銀加強財富管理、投資、外匯交易跟衍生性金融商品這4大面向，投資收益今年成長很多。雖然去年債市不好，可是帳列其他綜合損益（OCI）帳面上損失不大，今年又可回沖，去年提列17億元特別盈餘公積部位，今年已回沖11億元之多，今年應該會回沖7、8成，也有助明年股利配發。
至於明年股利會配發多少？周添財表示，今年股東會只發現金股利，而且每股只配0.41元不多，明年更有能力，股利理論上「應該會多很多」」，並希望年年配發現金股利有一定比例，並採「均衡」策略，即也應配發股票股利，不過，他也強調，股利政策還需要股東討論，並經董事會決議後再做最後定奪。
遠東銀2023年前3季合併淨收益98.09億元、年增17.22％，稅後淨利34.37億元、年增達37.29％，EPS為0.84元。此外，遠東銀前10月自結稅後淨利已達37.41億元，逼近2015年39.14億元，今年獲利有望挑戰新高。