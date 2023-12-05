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孫淑媚突公開罹患憂鬱症！曾被跟蹤埋陰影　又遭辱罵騷擾2年

▲孫淑媚遭辱罵騷擾長達2年，身心俱疲憂鬱症纏身。（圖／翻攝孫淑媚臉書）
▲孫淑媚遭辱罵騷擾長達2年，身心俱疲憂鬱症纏身。（圖／翻攝孫淑媚臉書）

記者蔡依庭／台北報導

孫淑媚今（5）日不忍了，發文表示有一名黑粉不停在網路上罵她，一再的原諒，只是讓她更痛苦「你得到快感，我得到憂鬱症」。由於目前查不出對方身分，只能先到警局備案。孫淑媚經紀人球球向《NOWnews今日新聞》透露，該名網友只會在孫淑媚YouTube上的各種影片人身攻擊，而且已經長達至少2年，這也讓孫淑媚在高雄的父母相當擔心，尤其她早年曾被跟蹤，「我們在明、對方在暗」才決定公開，希望能達到嚇阻作用。

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▲孫淑媚被不名網友辱罵長達2年。（圖／翻攝孫淑媚臉書）
▲孫淑媚被不名網友辱罵長達2年。（圖／翻攝孫淑媚臉書）
42歲台語歌后孫淑媚隔了5年，終於推出新專輯，正式回歸歌壇。未料，她才剛宣布好消息，就在今天公開2年來所受到的滋擾。一名帳號為「＠Yujie41」的網友，時常變換大頭貼，只要看見YouTube有孫淑媚身影，就要在底下留言罵東罵西，但也不是批評表演，而是人身攻擊，例如「高雄之恥」、「1/9出生可悲啊」、「歌壇之恥」等超沒意義的留言。

她的經紀人球球受訪表示，這其實已經有2年的時間，本來孫淑媚都選擇原諒，但是父母看見滿是擔心，畢竟她一個人住在台北。還有一點孫淑媚非常不解，若是對方對她如此有意見，卻未曾直接在孫淑媚社群留言直球對決，只會在YouTube敲鍵盤。球球說道，因為臉書、IG查IP位置找人比較容易，YouTube疑似比較困難，所以現階段他們也只能先報警備案，若對方再繼續惡意留言，一定會提告。至於孫淑媚的心情，她說已經好很多，希望公開出來能夠有嚇阻效果。

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