孫淑媚突公開罹患憂鬱症！曾被跟蹤埋陰影　又遭辱罵騷擾2年

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她的經紀人球球受訪表示，這其實已經有2年的時間，本來孫淑媚都選擇原諒，但是父母看見滿是擔心，畢竟她一個人住在台北。還有一點孫淑媚非常不解，若是對方對她如此有意見，卻未曾直接在孫淑媚社群留言直球對決，只會在YouTube敲鍵盤。球球說道，因為臉書、IG查IP位置找人比較容易，YouTube疑似比較困難，所以現階段他們也只能先報警備案，若對方再繼續惡意留言，一定會提告。至於孫淑媚的心情，她說已經好很多，希望公開出來能夠有嚇阻效果。
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※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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