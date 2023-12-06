吳欣盈財產申報「沒報這項」！黃揚明：恐遭疑申報不實
2024大選逼近，中選會昨天審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，3組候選人資格都符合總統副總統選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍，同時也公告總統、副總統候選人財產申報；媒體人黃揚明看完申報後揪出1疑慮，他表示，依規定候選人配偶的財產依法是要一併申報，「除非吳欣盈的比利時籍配偶真的身無恆產，否則，這很可能會讓外界質疑其申報不實。」
記者孫唯容／綜合報導
根據中選會公布的財產申報，民眾黨副總統候選人吳欣盈擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。
不過，黃揚明在臉書發文表示，監察院公告的吳欣盈立委任內申報財產資料，是去年11月底吳欣盈尚未與現任比利時籍配偶結婚生子的資料。不過，中選會公告的財產資料中，雖然吳欣盈填寫了比利時籍配偶及幼兒的資訊，但申報的財產仍然僅有吳欣盈名下的，並無其配偶之財產資訊。
黃揚明說，根據《公職人員財產申報法》規定，候選人配偶的財產依法是要一併申報，像是柯文哲申報的財產資訊中，就當然包括了配偶陳佩琪名下財產。直言「除非吳欣盈的比利時籍配偶真的身無恆產，否則，這很可能會讓外界質疑其申報不實。」