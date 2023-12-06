電競大賞找涉毒Toyz頒獎惹議！教育部遭冒名不提告　挨批態度軟弱

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席就「我國2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形」進行專題報告，並備質詢。
立委林為洲日前指出，中華民國電子競技運動協會歷任理事長，全部都跟綠營關係匪淺，教育部螺絲掉滿地，部長嚴重失職，應下台。
對此，潘文忠會前受訪表示，運動競技與毒品掛勾，在教育部立場是絕對不允許，台灣電子競技協會辦理的表揚活動，是自主規劃，沒有跟體育署申請經費、體育署也未參與規劃，更未同意擔任指導單位，對於其聘請的頒獎人員，確實不適當。
潘文忠說，體育署有請台灣電子競技協會日後要慎選頒獎人，避免造成爭議、引發社會疑慮，教育部對於毒品防制，堅定立場不變，尤其對於體育運動競技項目、相關活動要徹底避免。
至於體育署被冒名掛名，潘文忠說，體育署會做相關規範，已經請各體育運動協會辦活動，若要掛名體育署，皆應取得同意。
立委萬美玲詢問，對於體育署遭冒名，會提告嗎？該如何捍衛體育署名譽？
體育署長鄭世忠回應，該單位事前沒有徵詢過體育署，已要求其指導單位撤掉體育署，事實上，國內很多運動團體、民間單位在辦活動時，都會掛體育署為指導單位，但有一再行文與宣導，未經同意不能掛名。
萬美玲說，教育部長沒有嚴厲譴責，也沒有要提告捍衛名譽，態度非常軟弱。