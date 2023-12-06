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電競大賞找涉毒Toyz頒獎惹議！教育部遭冒名不提告　挨批態度軟弱

▲「2023年星光電競大賞」4日晚間舉行，《娛樂效果獎》邀請涉毒網紅Toyz劉偉健擔任頒獎人，引來獲獎者「亞洲統神」張嘉航的憤怒。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）
▲「2023年星光電競大賞」4日晚間舉行，《娛樂效果獎》邀請涉毒網紅Toyz劉偉健擔任頒獎人，引來獲獎者「亞洲統神」張嘉航的憤怒。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）

記者李琦瑋／台北報導

電競界年度盛事「2023星光電競大賞」4日的頒獎典禮爆發爭議！「娛樂效果獎」邀請涉毒網紅、前電競選手Toyz（劉偉健）擔任神祕頒獎人，獲獎者「亞洲統神」張嘉航上台飆罵Toyz是「販毒狗」與痛罵主辦單位，而體育署被列為指導單位，不少網友也到教育部臉書洗版「政府支持販毒」。對此，教育部長潘文忠今（6）日表示，該主辦未經得同意就掛體育署協辦、且聘請有爭議頒獎人員，都很不適當，已要求體育署加強輔導。

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「2023星光電競大賞」日前舉辦，主辦單位「台灣電子競技協會」邀請「死對頭」Toyz頒獎給亞洲統神，他怒罵主辦單位「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的！販毒狗！」網友也質疑「教育部體育署指導的電競協會，為何請毒販頒獎？」

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席就「我國2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形」進行專題報告，並備質詢。

立委林為洲日前指出，中華民國電子競技運動協會歷任理事長，全部都跟綠營關係匪淺，教育部螺絲掉滿地，部長嚴重失職，應下台。

對此，潘文忠會前受訪表示，運動競技與毒品掛勾，在教育部立場是絕對不允許，台灣電子競技協會辦理的表揚活動，是自主規劃，沒有跟體育署申請經費、體育署也未參與規劃，更未同意擔任指導單位，對於其聘請的頒獎人員，確實不適當。

潘文忠說，體育署有請台灣電子競技協會日後要慎選頒獎人，避免造成爭議、引發社會疑慮，教育部對於毒品防制，堅定立場不變，尤其對於體育運動競技項目、相關活動要徹底避免。

至於體育署被冒名掛名，潘文忠說，體育署會做相關規範，已經請各體育運動協會辦活動，若要掛名體育署，皆應取得同意。

立委萬美玲詢問，對於體育署遭冒名，會提告嗎？該如何捍衛體育署名譽？

體育署長鄭世忠回應，該單位事前沒有徵詢過體育署，已要求其指導單位撤掉體育署，事實上，國內很多運動團體、民間單位在辦活動時，都會掛體育署為指導單位，但有一再行文與宣導，未經同意不能掛名。

萬美玲說，教育部長沒有嚴厲譴責，也沒有要提告捍衛名譽，態度非常軟弱。

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