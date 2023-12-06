攻勢擴及加薩南部　以軍：地面戰最激烈一天

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以方表示，目標是摧毀哈瑪斯，並解救在10月7日哈瑪斯跨境攻擊時擄走的人質。
以色列國防軍（IDF）南方司令部指揮官芬克爾曼說，「我們在（加薩北部）賈巴利亞（Jabalia）和西傑亞（Shejaiya）中心地帶，如今也來到甘尤尼斯市中心」，並形容這是10月底「展開地面行動以來最激烈一天」。
目擊者告訴法新社，甘尤尼斯附近出現以色列戰車、裝甲運兵車及推土機，迫使早已流離失所的民眾再度打包逃離戰火。
哈瑪斯治下的加薩衛生部說，一所學校遭遇攻擊造成25人喪生，許多顛沛流離的民眾躲在這裡避難。
救護車和卡車等車輛將渾身是血與塵土的傷者送到甘尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital），包括孩童。
居民沙洛（Mohammed Salou）告訴法新社：「我親戚打電話把我叫來，因為我姊妹的遺體躺在校園。」
根據以方說法，哈瑪斯多名領袖仍在逃，138名人質仍在武裝分子手中，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，軍事壓力逐漸對哈瑪斯造成重大損害，且有助促使哈瑪斯釋放俘虜。
美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，在與哈瑪斯的戰爭結束後，以軍將必須無限期掌握對加薩走廊的安全控制權。
尼坦雅胡今天在記者會說，加薩將必須維持非軍事化，還說唯有以色列國防軍能夠辦到。
他說「沒有國際部隊能夠負責此事」，還說「我還沒準備好視而不見，接受其他任何安排」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121206
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