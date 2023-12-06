武陵農場2500間房被秒殺！可樂旅遊「保證入園」　1日遊1799元起

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11月沒有搶到訂房名額沒關係，可樂旅遊即日起上架「武陵浪漫櫻花季」保證入園系列商品，讓旅人搭乘專車就能輕鬆入園賞櫻，由領隊帶您走訪武陵農場賞櫻的最佳視野，1日遊部分更能選擇台北、南崁、中壢出發，最低每人1,799元起；2至3日行程，入住宜蘭每人3,899元起、入住武陵賓館或福壽山農場每人5,688元起，若是想要自由行的民眾，則可以參考4人成行的2日遊武陵賞櫻行程，費用包含巴士（或巴士+火車）來回、住宿與其餐食、武陵農場門票，每人4,999元起，12月15日前早鳥報名付款，第2人現折666元，名額有限，額滿為止。
除了「武陵農場」，被稱為「上帝的部落」的司馬庫斯，遺世獨立的優美風光，也是台灣櫻花季熱門景點之一。2024年司馬庫斯櫻花季預計將於2月10日至3月10日登場，部落內超過2千棵櫻花，樹種植在海拔1,500公尺山上，滿山遍野的花海猶如一座粉色仙境。櫻花季期間部落將實施遊客總量管制，民眾需事先申請每日限量的通行證，但入山產業道路不好行駛。可樂旅遊推出包車２日遊，6人成行，搭乘九人座賓士休旅車，並安排旅客入住海拔1770公尺之新光部落鎮西堡「看星星民宿」，夜觀星、賞日出，深度體驗自然美景與部落美食，每人7,888元起。
另外易遊網則與台鐵郵輪式列車，合作共推出23支行程。臺鐵郵輪式列車以「會等人的火車」規劃別具特色的鐵道慢旅，主打食宿行遊全包式行程，全程有領隊帶領旅客深訪特色景點，對於繁忙無暇規劃的旅客是一項省心的好選擇，非常適合全家大小出遊。想體驗「郵輪式列車」獨特的停泊、慢行玩法，冬季行程現正熱銷中，自12月起至明年3月，易遊網共推出23支行程。
其中包含2024走春旅行，可賞阿里山櫻花美景、欣賞遼闊鳳梨田，3月23日北部出發【阿里山櫻花浪漫野餐．大甲鎮瀾宮祈福．廟東夜市 2日】，每人含稅只要6,990元起；也有1月20日北部出發【梅山太平雲梯‧觀海景日系崎頂站．他里霧文化園區2日】，行程安排至嘉義梅山公園賞梅花、太平雲梯眺望雲海風景、入住「嘉義兆品酒店」，每人含稅9,050元起。12月18日前預訂2024年出發商品，再享早鳥每人現折600元限定優惠。