最接近天堂的食物！南投小吃店河豚是「這種」　魚類專家也怕爆

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食藥署研究檢驗組組長王德原表示，該案的河豚經DNA物種鑑別結果發現，該3件檢體皆屬「月尾兔頭魨」；河豚毒素檢驗結果則顯示，「河豚生魚片」檢體檢出TTX高達134.30 mg/kg，「河豚魚肉湯（含魚肉）」檢體之熟肉與湯，分別檢出TTX 33.48 mg/kg與31.86 mg/kg。
此外，王德原說，「河豚內臟及皮」檢體亦確認檢出河豚毒素，但因基質複雜，尚難精確定量，而這次案件中，一片生魚片重量大約10克，推估每一片有1.34mg的河豚毒素，而參考日本的河豚毒素致死量為2mg，歐洲則更低，1到2mg就會達上限，因此「吃2片可能就達到致死劑量」。
月尾兔頭魨又稱作月腹刺魨、栗色河魨、毒鯖河魨等，屬四齒魨科，主要分布於印度至西太平洋區，臺灣四周海域均能見其蹤跡，體長可達50公分，其背面及腹面均佈滿小棘，尾鰭後緣呈新月形，內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。
海洋大學食品科學系副教授陳泰源表示，有些漁民會認為自己有能力分辨河豚並加以處理，但實際上河豚的處理與分辨相當困難，而河豚是人間最接近天堂的食物，「我也擔心吃幾口就上天堂，我自己是沒試過」。
食藥署副署長林金富則表示，台灣至今共累計4案河豚中毒事件，分別為2014年1件、2020年2件、2023年1件，總計17人就醫、1人死亡，即本次南投仁愛鄉小吃店一案的死亡個案。
至於各界關注台灣是否會參考日本、設置專門處理證照，林金富表示，參考相關統計，即使該國設置證照考核，中毒、死亡事件仍時有所聞，因此食藥署在此方面仍持保守態度。
林金富也提醒，如果販售有毒河豚或將其作為贈品，恐違法《食安法》，可處6萬到2億罰款，餐廳等情節重大者，可命其歇業、停業、商業登記等，若有人員傷亡，則可處7年以下徒刑併科罰金，因此再度提醒民眾，販賣河豚導致傷亡，是有刑責的。
食藥署再次呼籲，河豚種類繁多且一般難以辨認，誤食有毒河豚死亡風險甚鉅，因此，切勿捕捉或食用來路不明之水產品，並建議餐飲業者避免供應河豚，千萬別因追求美味或嚐鮮而造成無法挽回的憾事。