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藍營王家貞緩刑恐失去參選資格？她嗆「惡法」：為了擋誰而修法？

▲國民黨立委參選人王家貞因緩刑期間，恐無法參選立委。（圖／翻攝自王家貞臉書）
▲國民黨立委參選人王家貞因緩刑期間，恐無法參選立委。（圖／翻攝自王家貞臉書）

記者林怡昕／台北報導

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞3月因涉偽造文書案，被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，恐面臨參選資格不符將無法參選的問題。對此，王家貞發布六點聲明，強調該法漏洞百出，是早已不合時宜的惡法，直言「是刻意為擋誰而修？還是為保送誰而修？」

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王家貞昨天在立委陳以信、立委候選人姚正玉及李政儒律師陪同下舉行記者會，會後王也在臉書發布六點聲明。

王家貞強調，自己沒有貪污沒有「A錢」，此事已經司法確認。

王家貞再指，之所以會有案，是因為家貞長期關照弱勢，為讓兩位卡奴朋友能簡單溫飽養家活口，採取了便宜行事的做法發給薪資！後因有助理彼此不合，離職後挾怨報復，長達數年利用網路誣衊，而給予有心人可乘之機！家貞也以提告的方式獲致此前助理公開登報道歉，並賠償象徵性數字給台南市憂鬱症關懷協會。

王家貞也說，她多次表示公職人員助理費法條是最能黨同伐異、漏洞百出、早已不合時宜的惡法，質疑「立院諸公卻明知惡法數十年不修？好做為整肅異己的工具？」

王家貞表示，今年六月,行政院提案，立法院修改選罷法，將所有正在緩刑的人都剝奪參選資格，將選罷法凌駕於憲法之上，由於大家專注於黑金暴力等議題，此違憲剝奪公民参政權，與國家大法憲法牴觸的26條第9款何以通過，大立委們是不知道此法條明顯違憲，還是知道卻競相民粹視而不見？

王家貞說，六月倉促修法其時間更為可議，明顯針對此次總統立委大選，質疑「是刻意為擋誰而修？還是為保送誰而修？」修到緩刑微罪等同於褫奪公權重罪，剝奪人民最重要憲法保障的公民參政權。

王家貞最後提到，她不會推卸責任，不會千錯萬錯都是別人的錯！但是因為她不察，而導致發現此公然侵犯人權之違憲條款，家貞不論為己或為台灣公民，都無法妥協此惡法造成的傷害。

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