謝金燕16歲舊照外流！大素顏、沒濾鏡 有沒有整型一目了然
百變歌后謝金燕（姐姐）2013年開始自掌經紀事務後，一改低調的行事作風和保守造型，連外貌也被認為逐步進化，即便本人多次澄清，依舊甩不掉外界質疑她修容。近日有網友分享謝金燕疑似16歲時的舊照，與日前她登上大巨蛋的現場照比對，引發一波討論。
記者楊穎軒／綜合報導
原PO在Dcard曝光相片，16歲謝金燕留著一頭蓬鬆長捲髮，襯托巴掌小臉，穿豬肝色上衣配碎花裙，斜揹名牌包，雙手抱胸，露出一抹淺笑，貌似素顏的她，五官清麗，如鄰家女孩，少了今日走美豔、前衛風格的距離感。
謝金燕少女模樣引起網友熱議，「16歲的謝金燕素顏已吊打我」、「她這次登大巨蛋照片看起來真的很漂亮」、「光這個身材、那雙腿，屌打很多人」、「她真的好正，我要開始運動了！我真的相信，除了一點醫美以外 ，她是靠忌口跟健身才能美這麼久」、「可是16歲她是素顏欸，現在台女太多塑膠跟濃妝了！卸妝後有幾個能跟16歲姐姐比」！
還有親眼見過謝金燕本人的網友現身說法，「最近才近距離看過她（一公尺內）本人真的很漂亮很緊緻，而且不會有很明顯塑的那種感覺，講話柔柔的很ㄋㄞ，表演卻是大姐姐感，真的超級有魅力！」
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