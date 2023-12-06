亞錦賽黃牛亂象！潘文忠：修運產條例　黃牛重罰票價50倍、囚3年

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潘文忠會前受訪表示，政府要維護民眾觀賞運動賽會權益、保障票券正常流通，特別修訂《運產條例》第24條之1，重罰黃牛行為，院版內容將按照票券張數，處以票面金額10倍至50倍罰緩；就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券，或者以外掛程式，例如掃票機器人等不正當方式大量取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
潘文忠說，希望透過重罰，徹底遏阻黃牛票現象，調查過程會請檢察機關協處、徹底查辦，檢舉人會有個資保護、研議相關獎勵措施。
立委林宜瑾、張廖萬堅質詢時都提到，重罰票面金額10倍至50倍罰緩，但像測試賽這種0元免費票怎麼罰？
教育部體育署長鄭世忠回應，HBL賽事決賽也是非常熱門、免費索票，有採取實名制，體育署將鼓勵、輔導業者針對免費索票的比賽，採取實名制作法，但這次測試賽，確實沒想到會這麼搶手、熱烈，未來都會鼓勵業者用實名制方式。
至於實名制入法？鄭世忠說，之前確實有規劃過，業者持保留態度，運動賽會要求民眾提早2小時，排隊驗證、苦等，可能造成更大反彈，所以目前採鼓勵不強制。
張廖萬堅指出，《運產條例》修法內容與《文創法》第10條之一內容差不多，但檢視《文創法》修過後的裁罰情況，被檢舉約500案，六都有333案符合形式要件，僅裁罰13案、裁罰金額達87.14萬，看起來是比《社維法》多罰一些，建議體育署了解成案率低原因，另外，想了解教育部是否比照文化部，設置黃牛檢舉專區，或跟文化部統一窗口？
潘文忠說，有必要設置黃牛檢舉專區，會再跟文化部會商是否統一窗口。