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亞錦賽黃牛亂象！潘文忠：修運產條例　黃牛重罰票價50倍、囚3年

▲針對大巨蛋測試賽、亞錦賽黃牛亂象，教育部長潘文忠今（6）日表示，正在修運產條例，罰原價10至50倍。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.06）
▲針對大巨蛋測試賽、亞錦賽黃牛亂象，教育部長潘文忠今（6）日表示，正在修運產條例，罰原價10至50倍。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.06）

記者李琦瑋／台北報導

亞洲棒球錦標賽開幕戰12月3日在台北大巨蛋開打，首場中韓大戰共1.7萬張門票迅速秒殺，卻傳出多起黃牛票案件，連日前測試賽免費票都秒殺，網售黃牛票最高5000元。教育部長潘文忠今（6）日表示，立法院將審查《運動產業發展條例》第24條之1修正草案，未來擬處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰；以掃票機器人等不正當方式大量取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席就「我國2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形」進行專題報告，並備質詢；以及審查《運動產業發展條例》第24條之1修正草案。

潘文忠會前受訪表示，政府要維護民眾觀賞運動賽會權益、保障票券正常流通，特別修訂《運產條例》第24條之1，重罰黃牛行為，院版內容將按照票券張數，處以票面金額10倍至50倍罰緩；就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券，或者以外掛程式，例如掃票機器人等不正當方式大量取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

潘文忠說，希望透過重罰，徹底遏阻黃牛票現象，調查過程會請檢察機關協處、徹底查辦，檢舉人會有個資保護、研議相關獎勵措施。

立委林宜瑾、張廖萬堅質詢時都提到，重罰票面金額10倍至50倍罰緩，但像測試賽這種0元免費票怎麼罰？

教育部體育署長鄭世忠回應，HBL賽事決賽也是非常熱門、免費索票，有採取實名制，體育署將鼓勵、輔導業者針對免費索票的比賽，採取實名制作法，但這次測試賽，確實沒想到會這麼搶手、熱烈，未來都會鼓勵業者用實名制方式。

至於實名制入法？鄭世忠說，之前確實有規劃過，業者持保留態度，運動賽會要求民眾提早2小時，排隊驗證、苦等，可能造成更大反彈，所以目前採鼓勵不強制。

張廖萬堅指出，《運產條例》修法內容與《文創法》第10條之一內容差不多，但檢視《文創法》修過後的裁罰情況，被檢舉約500案，六都有333案符合形式要件，僅裁罰13案、裁罰金額達87.14萬，看起來是比《社維法》多罰一些，建議體育署了解成案率低原因，另外，想了解教育部是否比照文化部，設置黃牛檢舉專區，或跟文化部統一窗口？

潘文忠說，有必要設置黃牛檢舉專區，會再跟文化部會商是否統一窗口。

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