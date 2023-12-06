學校午餐吃得到相撲咖哩飯！台日國小互換午餐、認識日本相撲文化

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「相撲咖哩飯」的正式名稱是「隅田川相撲咖哩飯」。墨田區是相撲文化的中心，亦是兩國國技館所在地，參考相撲場館的相撲火鍋配料，使用豬肉、白蘿蔔、牛蒡、紅蘿蔔、蒟蒻和油炸豆腐等，打造出充滿柴魚風味的日式咖哩。
平田綾子說，這道相撲咖哩原本是區公所餐廳供應的菜餚，因為好吃蔚為話題，連地區托兒所和學校也開始供應這道當地菜餚，整體來說，這次菜單設計的概念是需要充分咀嚼、感受當地特色的菜單。
鹿東國小校長謝秀華表示，透過飲食與世界接軌，是最直接也最有感的方式。全校師生藉由品嘗日本學校給食，感受食材切法、烹調口味與整體餐點呈現與台灣午餐的差異；學生自備筷子到校用餐，更能充分體會和食文化的本質。
第2年參加台日學校午餐食譜交換與供餐計畫的營養師施沛君說，很高興有機會再度辦理這麼有意義的活動，「由於日本學校午餐中所使用的食材較台灣為多，且必須透過熬煮高湯的方式來嚴格控制鹽分的攝取，辛苦廚房夥伴了，但看到班級群組中陸續回傳所有餐點全部清空的照片，還是相當感動。」
大享食育協會指出，鹿東國小圖書館配合此次台日午餐交流活動，規劃了一系列關於日本相撲文化的介紹、相撲繪本展、紙相撲擂台等，學生除了藉由品嘗午餐感受台日飲食文化的異同，走一趟圖書館，對於相撲有更深一層的認識，更能體會古老競技運動的文化精隨；透過午餐與閱讀，食育素養一次體現到位，達到知識與心靈雙重滿足。
大享食育協會秘書長黃嘉琳說，台日學校營養午餐交換行動進入第2年，從2022年的台日6所學校，擴展至今年的10所，期盼這樣的行動能完整呈現兩國學校供餐想法，讓孩子們在校園裡就能用味蕾遨遊八方。