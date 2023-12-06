▲ Toyota GR Yaris再進化的捷徑就是GR+EVO？

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Toyota在參加WRC賽事下，在Yaris改款之際，也決定以繼續新一代Yaris為基礎開發賽車參賽，並在推動GR系列高性能車政策下，順勢推出GR Yaris，導入許多源自賽車的科技與技術，上市後廣獲好評；而在1990年代末期，Mitsubishi Lancer Evolution也有著類似的背景，兩者也都成為日本具代表性的高性能車。
然而位在波蘭的改裝廠Dytko Sport，卻將可說是末代EVO的Lancer Evolution X整組動力系統移植上了GR Yaris，打造了一輛絕無僅有的進化版GR Yaris，而這輛重度改裝GR Yaris，引擎蓋下搭載的是Lancer Evolution X的4B11T渦輪增壓直列四缸引擎，並搭配了Drenth 製造的六速序列式變速箱以及Drenth的差速器，不過Dytko Sport並沒有公布這輛改裝車的動力數據為何，但既然都進行如此大工程的移植改裝了，初估動力應該會高於GR Yaris的268hp。
除了動力系統的移植改裝，Dytko Sport還為該輛GR Yaris裝入了完整的FIA規格防滾籠OMP賽車座椅、多點式安全帶、碳纖維門板和滅火系統，還有一個看起來非常酷的換檔裝置、數位儀錶與全新的賽車方向盤。
只是在官網上有著許多參加拉力賽訊息的Dytko Sport，花了這麼大工程改了一台有Lancer Evolution引擎的GR Yaris，究竟是要參賽，還是就只是改裝示範車，暫時則還未透露。
圖片來源：GR Yaris Proto FB