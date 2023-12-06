反對「彈丸」登富士山！日本業者遞陳情書 盼山梨縣擬對策
橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，一直以來深受旅客歡迎，而2023年是富士山登記為世界遺產的10週年，再加上今夏又是在新冠疫情防控措施解封後的首個登山季，使得登山人數大幅增加，也出現了許多「彈丸登山」的亂象。由於此種登山方式相當危險，山梨縣富士吉田市、山屋業者所組的公會5日時向山梨縣政府提出陳情書，希望政府能著手制定對策。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《山梨電視台》、《共同社》報導，富士山吉田市市長堀內茂、山屋業者等人組成的工會在5日時向山梨縣地方政府提交了陳情書，希望能對明年夏天針對登山客制定管理辦法，要求如果要在傍晚、夜間登山，僅限有預約山屋的住宿客，以防止登山客採取通宵攻頂的「子彈登山」。
陳情書還指出，目前對每一位登山客收取、非強制性的1000日圓（約台幣218元）「富士山保全協力金」，未來能改為強制性收取，成為每位登山客都必須負擔的費用。
由於今年是富士山登記為世界文化遺產第10年，再加上又是疫情解封後首個登山季，使得大批海內外遊客前往登山，光是山梨縣一側，就約有13萬7000人前來攀登，比起2022增加了4萬4000人。
但有不少人採取「彈丸登山」的方式，拚單日夜攻頂，不在山屋休息，因睡眠不足，可能導致體力大量消耗，造成生命危險。但從山梨縣攀登的登山客當中，就約有3800人未在山屋休息，而是在登山道上小憩，甚至有人因天寒隨地生火取暖。這也使得當地自治體（縣市等）、業者備感困擾。
面對這些問題，山梨縣表示會儘速研議，做好萬全準備。若按陳情書的要求執行，夜間登山人數將限制在山屋業者所能容納的2000名以下住宿客。