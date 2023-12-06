台灣有望複製「安哲秀現象」？游毓蘭舉這例子：為政黨輪替都可行
2024總統大選呈現三腳督局勢，由「賴蕭配」民調穩定領先，昨天前立委蔡正元拋出，台灣選情能否將出現韓國大選「安哲秀現象」。對此，國民黨立委游毓蘭今（6）日表示，當時1998年台北市長選舉，新黨候選人王建煊禮讓前總統馬英九競選台北市長，乾脆就說是「王建煊效應」，她認為能讓政黨輪替，都是可行的。
記者林怡昕／台北報導
韓國在今年3月9日舉行總統大選，當時「國民之黨」總統候選人安哲秀在3月3日宣布退選，並宣布將於選後，與在野的「國民力量黨」候選人尹錫悅合併，為韓國總統大選投下震撼彈，最終導致尹錫悅支持度竄升，成功當選促成政黨輪替。
對於台灣能否複製「安哲秀現象」？游毓蘭受訪時表示，在1996台海危機時，當時的李登輝總統都講有18套劇本，因此，面對任何情境，不管是選舉或台海危機，到底有什麼對策、計畫，安哲秀現象只不過是剛好在韓國發生。
游毓蘭也提到，其實在台灣，過去也有看過王建煊跟馬英九競選台北市長時， 王雖然出現在選票上，但王建煊開始每天去撿垃圾，乾脆就說是「王建煊效應」，只不過國民黨副總統參選人趙少康是引用最近發生在韓國總統大選的事，因為也選不上安哲秀讓賢，目的就要讓政黨輪替。
游毓蘭認為，如果為了讓政黨輪替，民主法治能夠落實，不管是用王建煊效應或是安哲秀效應，她認為都是可行的。