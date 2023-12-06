港股連連狂瀉 昨日收盤創今年新低！跌落1997年回歸時水準
香港股市近期表現疲軟，恒生指數昨（5）日收盤指數為16327.86點，單日再跌318點，創下一年來新低紀錄，比1997年7月1日香港主權移交中國時的16365點還低，引發外界關注。不過，港股今日開盤後反彈，一度上漲了逾125點，截至寫稿時間為止，恒生指數為16430.66點。
記者倪浩軒/綜合報導
港股近期慘淡，交易日收盤指數頻頻貫破今年新低，昨日收盤除了汽車類股的比亞迪、小鵬、蔚來等逆勢小幅上漲，其餘個股幾乎全倒，有超過300隻個股的股價創下近一年以來的新低。
香港財政司司長陳茂波表示，港股表現與中國經濟和股市有關，滬深兩市昨日均下挫，代表外資動向的北向資金也繼續呈現淨流出，昨日單日淨流出75.21億元人民幣，顯示出資金信心不足，市場悲觀情緒蔓延，股價探低後無人承接。
港股今年累計已跌17.5％，如果今年剩下不到一個月的時間內無法強力反彈，將創下自2020年起連續4年下跌的新紀錄。
展望明年，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，對港股持「中性觀點」，認為目前已處歷史低點，再下跌空間有限，相信最壞時間已過，明年有望回穩至19890點。