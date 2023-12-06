香港金融中心地位不保？民間建言重提鄧小平主張力抗「習經濟」

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然而，香港民間人士卻沒有許正宇那麼有信心。財經專欄作家周顯認為，目前香港金融行業的環境確實非常惡劣，許多業內人士失業或者轉行。而港府對於金融發展的許多對策失之空泛，比方說因為歐美與中國脫鉤，喊話要開拓中東市場，但香港對於中東地區「基本上是零認識」。
香港中原集團主席施永青也認為，香港必須要爭取讓歐美資金重返，否認「國際金融中心遺址」的說法可能會一語成讖。而要如何爭取歐美資金回港？施永青的建議是回歸鄧小平當年的規劃，「就是香港要繼續行資本主義制度」，強調只有在資本主義高度發展下，才能與其他國際金融中心接軌，才能為金融業發展打好根基。
施永青更直言，國安工作做得太多，增加了香港的「社會主義」色彩，就會讓外界感覺「香港與之前不一樣了」，那就很難像以前那樣往來了，不利於香港發展成國際金融中心。
另外，香港立法會議員謝偉俊日前也重提中共前政協主席李瑞環在1995年所講述的「紫砂茶壺」論，李瑞環說到一把起碼有200年歷史的祖傳紫砂茶壺，原本就算不加茶葉也會有茶香。有人願意高價購買，老太太於是將茶壺洗淨後售出，但新買主看到茶壺內的茶垢全被洗掉了，卻不禁大嘆茶壺的價值也沒了。
謝偉俊認為如今的香港就像那茶垢已被抹去的紫砂茶壺，但是港府卻未注入新的價值。謝偉俊更直言，凡事跟隨中央是「最保險的做法」，卻未必符合香港利益。
鄧小平vs習近平、資本主義vs社會主義，香港未來的發展路線該如何定位，折射出香港民間對於香港失去國際金融中心地位，走下神壇之後的焦慮。