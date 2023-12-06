氣候變遷績效指標台灣倒數第五！COP28當前　趙少康三問賴清德

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趙少康指出，2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比61國，台灣名列57，不但是倒數第五，甚至輸給第33名的中國大陸，據了解，即將在12/8發表的2023評比，表現可能更糟。
趙少康表示，台灣現在的人均碳排放量遠高於大部分已開發國家，2021年全球人均碳排放為每年4.7公噸，但是台灣高達11.9公噸，是全球平均的2.5倍，高於日本的8.06公噸、歐盟6.3公噸和中國大陸的8.0公噸。
趙少康擔憂，歐盟預計3年後將開徵碳關稅、美國總統拜登也提出要對「未能履行減碳義務國家的碳密集產品」課徵碳關稅；台灣的GDP中有近6成來自出口貿易，但是面對國際品牌大廠和供應鏈要求使用綠電和達成碳中和，台灣去年的再生能源發電佔比只有8.3%，燃煤發電高達42%，電力排碳係數比歐美、日、韓高而且居高不下，企業如何與其他國家競爭？
趙少康更質疑，全球已經有151個國家宣布達到淨零排放目標的時程，雖然立法院三讀通過的「氣候變遷因應法」將2050淨零排放的目標入法，但過去8年來，台灣的碳排不但居高不下，2021年甚至比基準年2005增加了2.2%。縱然外銷不斷創新高，卻也同時嚴重破壞了台灣的環境與空氣。
「我們只有一個地球、更只有一個台灣」，趙少康強調，賴清德、民進黨應該務實面對全球普世的挑戰、誠實回應各界的憂慮。
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