衛福部又傳出軌醜聞！私領域部方不管　律師也搖頭「不太恰當」

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許隔天則簡短發布臉書貼文表示，「針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」
然而，國民黨立委林為洲質疑，《公務員服務法》明文規定，「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」，婚外情難道沒有損害公務員名譽？沒損害政府信譽？呼籲衛福部長薛瑞元，趕緊把許姓處長調離現職。
游開雄指出，衛福部認為其所屬的官員雖涉有婚外情，但因為沒有影響公務，因此不予處置，但在《公務員服務法》中，確實有較為上位的概括性道德規範，要求公務員應該清廉或注意形象等文字。
不過，游開雄表示，這次事件不見得牽涉法律規範，雖《公務員服務法》卻有林為洲所提的條文，但以立法理由來說，是就公務員執行職務來出發，這次事件「不是執行職務相關」，只要這次行為沒有影響公務執行或廉潔，不容易、甚至很難用這條法律來規範。
游開雄說，這次事件在一般民眾或社會觀感中還是有影響，衛福部對於首長這樣的行為輕描淡寫的說法，不太恰當，即使就社會觀感，也應該要給予一定的道德譴責、怎麼讓所屬公務員潔身自愛，公務機關應該要作為人民表率，做一定呼籲或道德勸說。