丁海寅跟李善均小三對話曝光！疑毒品酒店常客　小姐陪睡1次300萬

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《橫豎研究所》還曝光丁海寅跟金南熙的對話截圖，9月1日時，金南熙透露當天客人不多，基本上「小姐都看得到」，丁海寅表示會帶一位朋友光顧，金南熙開心回覆「會好好招待你們」，2人便約好凌晨2點見面。
「好場館」的相關人員受訪透露，因為丁海寅和金賽綸要好，進而聯繫上金南熙，雖然金賽綸沒跟妹妹一樣吸食冰毒，但會抽大麻菸；而「好場館」的轉檯費1次就要250萬韓幣，若要帶出場開房，費用落在200萬至300萬，等於一條龍包辦的話，550萬韓元（約台幣14萬元）跑不掉。
丁海寅方尚未做出回應，但「好場館」員工證實丁海寅沒有吸毒；只是有著「小狗狗可愛形象」的他，如今卻爆出疑是夜店咖，跌破網友眼鏡；也有網友認為，目前一切爆料未經證實，希望大家不要跟風相信謠言。
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