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丁海寅跟李善均小三對話曝光！疑毒品酒店常客　小姐陪睡1次300萬

▲丁海寅（左）被爆出是李善均光顧的毒品酒店常客，他跟李善均小三的對話也曝光。（圖／翻攝丁海寅IG、가로세로연구소 YouTube）
▲丁海寅（左）被爆出是李善均光顧的毒品酒店常客，他跟李善均小三的對話也曝光。（圖／翻攝丁海寅IG、가로세로연구소 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均涉嫌吸毒，雖然初步驗毒結果為陰性，但案外案扯出他跟「好場館」酒店小姐金南熙有染，好形象毀於一旦。今（6）日前娛樂記者金龍浩經營的網路節目《橫豎研究所》加碼抖出丁海寅亦是「好場館」酒店常客，雖然丁海寅沒有吸毒，但他跟金南熙的姐姐金賽綸很好；而「好場館」的小姐轉檯費1次要價250萬韓幣（約台幣6.5萬元），開房要再加200萬至300萬（約台幣7.8萬元），目前丁海寅尚未對此事做出回應。

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▲▼丁海寅跟金南熙的對話曝光。（圖／翻攝가로세로연구소 YouTube）
▲▼丁海寅跟金南熙的對話曝光。（圖／NOWnews翻譯、翻攝가로세로연구소 YouTube）
▲▼丁海寅跟金南熙的對話曝光。（圖／翻攝가로세로연구소 Yo
 
《橫豎研究所》公開「好場館」酒店姐妹花的關係圖與價目表，李善均的小三金南熙，正是「好場館」的小老闆娘，金南熙的姐姐金賽綸也是旗下小姐，而知名演員丁海寅就是金賽綸的常客。

《橫豎研究所》還曝光丁海寅跟金南熙的對話截圖，9月1日時，金南熙透露當天客人不多，基本上「小姐都看得到」，丁海寅表示會帶一位朋友光顧，金南熙開心回覆「會好好招待你們」，2人便約好凌晨2點見面。

「好場館」的相關人員受訪透露，因為丁海寅和金賽綸要好，進而聯繫上金南熙，雖然金賽綸沒跟妹妹一樣吸食冰毒，但會抽大麻菸；而「好場館」的轉檯費1次就要250萬韓幣，若要帶出場開房，費用落在200萬至300萬，等於一條龍包辦的話，550萬韓元（約台幣14萬元）跑不掉。

丁海寅方尚未做出回應，但「好場館」員工證實丁海寅沒有吸毒；只是有著「小狗狗可愛形象」的他，如今卻爆出疑是夜店咖，跌破網友眼鏡；也有網友認為，目前一切爆料未經證實，希望大家不要跟風相信謠言。

▲「好場館」酒店人士關係圖。（圖／가로세로연구소 YouTube）
▲「好場館」酒店人士關係圖。（圖／NOWnews翻譯、翻攝가로세로연구소 YouTube）
▲「好場館」的小姐轉檯費1次要價250萬韓幣，開房要再加200萬至300萬。（圖／가로세로연구소 YouTube）
▲「好場館」的小姐轉檯費1次要價250萬韓幣，開房要再加200萬至300萬。（圖／가로세로연구소 YouTube）
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