鄭中基扮嚴父毒打兒子黃梓樂！下戲狂道歉　心痛罪惡想辭演

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反倒是黃梓樂小小年紀很明白事理，叫鄭中基盡情打罵，因為他知道演戲是假的，卓亦謙導演則大讚兩人：「我一直覺得鄭中基是個好感性的人，而我深信喜劇演員是最了解悲劇的，因此找他演是對的決定。而拍了幾天黃梓樂的戲之後，我看到他懂事靈活，像個小大人一樣，就知道不能當他是孩子，而是當成一名專業演員來溝通。」導演認為演員就是演員，沒有分資深、童星還是偶像，大家都在做同一件事。
片中鄭中基對黃梓樂體罰，現實中育有兩子女的他則說打不下手，每每在現場排戲後，心裡都感到相當沉重，其中一場戲鄭中基要在家中用藤條追打黃梓樂，那場戲拍得他相當心痛：「我拍過動作片，都會失手打到人，所以我很怕打到黃梓樂，事前我要確認好所有東西，確定梓樂有墊保護，道具先打自己，試試看有多痛，拍攝時才知道用多少力氣。加上不想看起來打得無力又要重拍，於是跟梓樂講『你忍一忍啦，我會很用力打，一次就過關！』」不過懂事的黃梓樂反而叫「爸爸」鄭中基狠狠地打、逼真點不要NG，最終僅拍了2次，追上他來打，鄭中基讚他很會配合，拍攝效果很好。
香港著名舞台劇女星韋羅莎演出兩位小兄弟的媽媽，本身剛為人母的她對小演員也多一份母愛，但既有親切感又陌生：「這故事好殘酷，在這個家庭中，幾乎是沒有『愛』的存在。巧合地在接到這角色時我剛成為媽媽，因此在戲中我這母親的角色令我好心痛，因為我從來沒有試過對著小朋友打罵，所以在拍攝時好不捨得又要罵又要打小孩。」
飾演資優生弟弟的童星何珀廉，認為最大挑戰是哭戲：「因為在角色上我是一個比較冷酷的小朋友，跟我本身的性格完全相反，想哭時又不可以大哭出來，想表現出好傷心但表情又不能太明顯，而其中一場戲要我開拍立刻哭，對於我來說是很難忘。」不過何珀廉的個性也跟黃梓樂一樣樂觀又活潑，兩人下戲之後很快就抽離角色。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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