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鄭中基扮嚴父毒打兒子黃梓樂！下戲狂道歉　心痛罪惡想辭演

▲鄭中基（左）在《年少日記》中扮嚴父毒打兒子黃梓樂，下戲狂道歉，更因罪惡感曾動念辭演。（圖／翻攝自光年映畫YouTube）
▲鄭中基（左）在《年少日記》中扮嚴父毒打兒子黃梓樂，下戲狂道歉，更因罪惡感曾動念辭演。（圖／翻攝自光年映畫YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

港片《年少日記》由香港名導爾冬陞監製、新銳導演卓亦謙首度執導，香港金像獎最佳男配角提名盧鎮業、金馬獎最佳男配角鄭中基、「香港最強童星」黃梓樂主演。電影日前勇奪本屆金馬獎最佳新導演獎、觀眾票選最佳影片獎，香港票房已破1200萬港幣（約新台幣5000萬元）。鄭中基演出毒打小孩的嚴父，罪惡感油然而生，更曾動念辭演：「以後絕對不再接演這類型的角色了。」

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▲鄭中基在《年少日記》中扮演嚴厲父親。（圖／光年映畫）
▲鄭中基在《年少日記》中扮演嚴厲父親。（圖／光年映畫）
影歌視三棲的香港天王鄭中基，在《年少日記》中扮演高壓教育的父親，一改喜劇搞笑形象，詮釋個性暴躁、不近人情的嚴父；鄭中基表示，這次真的當了很壞的父親與丈夫，會對家人家暴，是之前從沒試過的角色，與自己個性也有極大反差！尤其當著孩子們的面說出傷人的對白，心裡總是覺得非常不舒服：「對這麼可愛的小朋友，做父親的不是鬧就是打，還要用好難聽的話罵孩子『垃圾』，怎麼能這麼壞？」每次拍完一場戲，鄭中基都會有罪惡感，不斷跟黃梓樂道歉，拍攝期間還曾經有「不如辭演」的念頭出現。

▲11歲「香港最強童星」黃梓樂在《年少日記》中精湛演技超吸睛，獲提名本屆金馬男配角獎。（圖／光年映畫）
▲11歲「香港最強童星」黃梓樂在《年少日記》中精湛演技超吸睛，獲提名本屆金馬男配角獎。（圖／光年映畫）
反倒是黃梓樂小小年紀很明白事理，叫鄭中基盡情打罵，因為他知道演戲是假的，卓亦謙導演則大讚兩人：「我一直覺得鄭中基是個好感性的人，而我深信喜劇演員是最了解悲劇的，因此找他演是對的決定。而拍了幾天黃梓樂的戲之後，我看到他懂事靈活，像個小大人一樣，就知道不能當他是孩子，而是當成一名專業演員來溝通。」導演認為演員就是演員，沒有分資深、童星還是偶像，大家都在做同一件事。

▲黃梓樂（左）與韋羅莎在《年少日記》中演出母子。（圖／光年映畫）
▲黃梓樂（左）與韋羅莎在《年少日記》中演出母子。（圖／光年映畫）
片中鄭中基對黃梓樂體罰，現實中育有兩子女的他則說打不下手，每每在現場排戲後，心裡都感到相當沉重，其中一場戲鄭中基要在家中用藤條追打黃梓樂，那場戲拍得他相當心痛：「我拍過動作片，都會失手打到人，所以我很怕打到黃梓樂，事前我要確認好所有東西，確定梓樂有墊保護，道具先打自己，試試看有多痛，拍攝時才知道用多少力氣。加上不想看起來打得無力又要重拍，於是跟梓樂講『你忍一忍啦，我會很用力打，一次就過關！』」不過懂事的黃梓樂反而叫「爸爸」鄭中基狠狠地打、逼真點不要NG，最終僅拍了2次，追上他來打，鄭中基讚他很會配合，拍攝效果很好。

▲何珀廉（右）在《年少日記》中演出黃梓樂的資優生弟弟。（圖／光年映畫）
▲何珀廉（右）在《年少日記》中演出黃梓樂的資優生弟弟。（圖／光年映畫）
香港著名舞台劇女星韋羅莎演出兩位小兄弟的媽媽，本身剛為人母的她對小演員也多一份母愛，但既有親切感又陌生：「這故事好殘酷，在這個家庭中，幾乎是沒有『愛』的存在。巧合地在接到這角色時我剛成為媽媽，因此在戲中我這母親的角色令我好心痛，因為我從來沒有試過對著小朋友打罵，所以在拍攝時好不捨得又要罵又要打小孩。」

飾演資優生弟弟的童星何珀廉，認為最大挑戰是哭戲：「因為在角色上我是一個比較冷酷的小朋友，跟我本身的性格完全相反，想哭時又不可以大哭出來，想表現出好傷心但表情又不能太明顯，而其中一場戲要我開拍立刻哭，對於我來說是很難忘。」不過何珀廉的個性也跟黃梓樂一樣樂觀又活潑，兩人下戲之後很快就抽離角色。

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