林書豪P+、東超奔波不喊累！聖誕節要陪家人開趴 曝春節年假規劃
新北國王球星林書豪近期接下外送平台 Uber Eats 代言人，日前林書豪出席相關活動後接受《NOWnews今日新聞》專訪，林書豪大方分享自己在聖誕節、跨年和農曆新年的生活規劃，透露一定會把非球賽時間都留給家人，除了聖誕節必備的家庭派對外，若農曆年時間允許，也想和老婆到國外小度假，享受緊繃賽季之餘的休閒。
記者張志浩／綜合報導
林書豪提及，每年12月25日前後或當天，家裡一定會有辦聖誕派對的傳統，派對會邀請親人、好友一起享受搞笑、溫馨的氣氛；12月31日跨年夜當天，新北國王則要在自家主場迎戰富邦勇士，且是背靠背的連續出戰，因此會和弟弟一起備戰，替球隊貢獻。
而談到緊接而來的農曆新年，林書豪則馬上露出鬆一口氣的表情，說自己最期待的就是「可以度假」，因為賽季進行到2月時，可以說是身心、頭腦最疲勞的階段，如果能有4至5天的假期，一定會安排和老婆或家人飛出國走走，他也談到自己2019年還在 CBA 時擁有5天年假，當時就馬上飛回台灣到日月潭陪伴家人，「但今年還不知道國王會給幾天假期。」
林書豪最後也提到目前自己和球隊的狀況，他表示今年 P. LEAGUE+ 和東超加起來可能有50多場比賽，賽季目前才剛開始，自己的身體狀況持續在調整，但沒有太大的問題，最重要的是如何在平時透過飲食和訓練維持。
不過搬回台灣後，他也坦言已經愛上許多台灣小吃，包括雪花冰、生煎包、豬血糕等，「雖然很多是油炸類、澱粉類，但偶爾還是會到夜市亂吃一通，頻率大概是一個禮拜一餐，因為真的很好吃。」