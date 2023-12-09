小龍女專訪／心璇遇粉絲瘋狂騷擾！只為1件事鬧到球團　氣到喊告

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怎料，該名瘋狂粉絲在得不到心璇回應後，竟然開始跑去騷擾其他小龍女，甚至鬧到球團官方平台，「我很生氣，我也是滿不好惹的！」於是心璇就在直播中警告，「再這樣我真的要告你喔！」至於現在解決了沒？心璇無奈回應，「好像還沒有解決。」
此外，心璇指出，該名粉絲近期恐怖到會創一個很像她的IG假帳號，再跑去私訊騷擾其他同事，目的只為詢問「心璇幾點要直播？」當時口水（宜芳）看到傻眼，問一旁的心璇「妳密我幹嘛？」這才讓心璇意識到問題嚴重性，「天啊！他已經做到這種程度了！」只能希望粉絲或是球迷們能保持理智，「想看我們很簡單，歡迎多進球場。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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