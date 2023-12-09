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小龍女專訪／心璇遇粉絲瘋狂騷擾！只為1件事鬧到球團　氣到喊告

▲小龍女啦啦隊心璇透露，只要沒開直播，就有一位粉絲瘋狂騷擾她，不僅影響到其他同事，還鬧到球團官方平台，讓她氣到要提告。（圖／心璇IG）
▲小龍女啦啦隊心璇透露，只要沒開直播，就有一位粉絲瘋狂騷擾她，不僅影響到其他同事，還鬧到球團官方平台，讓她氣到要提告。（圖／心璇IG）

記者詹鎰睿／專訪

味全龍啦啦隊Dragon Beauties女孩心璇，憑藉甜美歌聲與溫暖形象，擄獲球迷芳心，每次開啟直播都會湧入大批粉絲朝聖，卻也讓她遇到瘋狂粉絲的訊息騷擾，原以為事件已經落幕，怎料，心璇日前接受《NOWnews今日新聞》表示：「其實好像還沒有解決！」字字句句都顯現出她的無奈與不安，只能祈求大家理性一點。

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▲心璇。1126。（圖／記者葉政勳攝影）
▲心璇接受《NOWnews今日新聞》訪問坦言，被騷擾的事件還沒解決。（圖／記者葉政勳攝影）
啦啦隊女孩在台灣堪比女神偶像等級，難免遇到瘋狂粉絲的可怕行徑。作為Dragon Beauties人氣成員的心璇無奈說到，有時工作一忙、或是好幾次應援跳到很晚才回家，真的很難抽出時間開直播，「有一陣子沒出現，就有粉絲瘋狂密我！」

怎料，該名瘋狂粉絲在得不到心璇回應後，竟然開始跑去騷擾其他小龍女，甚至鬧到球團官方平台，「我很生氣，我也是滿不好惹的！」於是心璇就在直播中警告，「再這樣我真的要告你喔！」至於現在解決了沒？心璇無奈回應，「好像還沒有解決。」

▲張心璇、小龍女。（圖／心璇IG）
▲心璇能歌善舞，以親民個性擄獲大家芳心，卻也讓她逃不了被狂粉騷擾的命運。（圖／心璇IG）
此外，心璇指出，該名粉絲近期恐怖到會創一個很像她的IG假帳號，再跑去私訊騷擾其他同事，目的只為詢問「心璇幾點要直播？」當時口水（宜芳）看到傻眼，問一旁的心璇「妳密我幹嘛？」這才讓心璇意識到問題嚴重性，「天啊！他已經做到這種程度了！」只能希望粉絲或是球迷們能保持理智，「想看我們很簡單，歡迎多進球場。」

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▲張心璇、小龍女。（圖／心璇IG）
▲心璇也呼籲粉絲們理智，可以多多進球場和她互動。（圖／心璇IG）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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