小龍女專訪／詩雅遇粉絲合影「這事不敢問」！妹妹跳出通知尷尬了
前偶像女團AKB48 Team TP隊長陳詩雅，自今年加入小龍女啦啦隊後，人氣再度飆漲，由於和雙胞胎妹妹十元（陳詩媛）長得實在太像，到現在還常常被認錯。日前詩雅接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，每次走在路上跟粉絲合照時，妹妹十元很常被Tag，讓她超級尷尬，「到底是認成我？還是認成我妹呢？」
記者詹鎰睿／專訪
詩雅笑著分享，自從加入啦啦隊後，還是很常發生被誤認成妹妹的糗事，她說，每次被粉絲認出來，要求合照時，「其實我不知道，對方到底把我認成我妹，還是認成我...」，她當下都很不好意思去詢問，就怕答案是「妹妹」，讓她傷心。因此詩雅都會等等看對方，最後到底會標註誰，怎料，「我妹妹很常被Tag到，然後就會說，真的不是我。」
最讓詩雅印象深刻的是，有位味全龍球迷拍了她應援照片後，就在IG上Tag妹妹十元，讓十元趕忙澄清，「我真的沒有去跳舞，難不成我跳了兩隊嗎？」就怕產生誤會影響到樂天桃猿。詩雅無奈笑說，加入啦啦隊後類似狀況很多，直呼：「希望有一天，我的知名度可以高出...」還沒講完她馬上又改口，「不要啦！一起、一起成長。」
小蛙則是分享有次練完舞後，她完全沒有打扮就跑去逛喜歡的襪子店，明明全身包緊緊，口罩、帽子、圍巾全穿上，卻還是被粉絲認出來，由於實在太醜、太邋遢，小蛙到現在都不敢轉發粉絲的照片，最後也向對方道歉，「不好意思！我很想轉發，但太醜了，謝謝你認出我，我真的沒辦法轉發。」
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