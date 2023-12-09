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小龍女專訪／詩雅遇粉絲合影「這事不敢問」！妹妹跳出通知尷尬了

▲小龍女詩雅（右）分享常常跟粉絲合照完，雙胞胎妹妹十元（左）卻收到Tag通知的糗事，讓姊妹倆哭笑不得，過程尷尬又爆笑。（圖／詩雅IG）
▲小龍女詩雅（右）分享常常跟粉絲合照完，雙胞胎妹妹十元（左）卻收到Tag通知的糗事，讓姊妹倆哭笑不得，過程尷尬又爆笑。（圖／詩雅IG）

記者詹鎰睿／專訪

前偶像女團AKB48 Team TP隊長陳詩雅，自今年加入小龍女啦啦隊後，人氣再度飆漲，由於和雙胞胎妹妹十元（陳詩媛）長得實在太像，到現在還常常被認錯。日前詩雅接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，每次走在路上跟粉絲合照時，妹妹十元很常被Tag，讓她超級尷尬，「到底是認成我？還是認成我妹呢？」

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▲才剛加入2個多月的小龍女練習生詩雅，比妹妹十元還早封王，而且還大方送出「冠軍禮」給妹妹，笑翻大家。（圖／記者葉政勳攝影）
▲詩雅表示，加入啦啦隊之後，被誤認成妹妹的狀況變多了，經常鬧出笑話。（圖／記者葉政勳攝影）
詩雅笑著分享，自從加入啦啦隊後，還是很常發生被誤認成妹妹的糗事，她說，每次被粉絲認出來，要求合照時，「其實我不知道，對方到底把我認成我妹，還是認成我...」，她當下都很不好意思去詢問，就怕答案是「妹妹」，讓她傷心。因此詩雅都會等等看對方，最後到底會標註誰，怎料，「我妹妹很常被Tag到，然後就會說，真的不是我。」

最讓詩雅印象深刻的是，有位味全龍球迷拍了她應援照片後，就在IG上Tag妹妹十元，讓十元趕忙澄清，「我真的沒有去跳舞，難不成我跳了兩隊嗎？」就怕產生誤會影響到樂天桃猿。詩雅無奈笑說，加入啦啦隊後類似狀況很多，直呼：「希望有一天，我的知名度可以高出...」還沒講完她馬上又改口，「不要啦！一起、一起成長。」

▲雙胞胎妹妹十元（左）、姊姊詩雅（右）。（圖／詩雅IG）
▲姊姊詩雅（右）還比妹妹十元（左）提早拋到封王彩帶，還特地回送冠軍禮給妹妹。（圖／詩雅IG）
小蛙則是分享有次練完舞後，她完全沒有打扮就跑去逛喜歡的襪子店，明明全身包緊緊，口罩、帽子、圍巾全穿上，卻還是被粉絲認出來，由於實在太醜、太邋遢，小蛙到現在都不敢轉發粉絲的照片，最後也向對方道歉，「不好意思！我很想轉發，但太醜了，謝謝你認出我，我真的沒辦法轉發。」

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▲超愛穿襪子的小蛙，即便素顏要去逛襪子店，結果被粉絲認出來拍照，事後完全不敢轉發，「真的太醜了！」（圖／小蛙IG）
▲超愛穿襪子的小蛙，即便素顏要去逛襪子店，結果被粉絲認出來拍照，事後完全不敢轉發，「真的太醜了！」（圖／小蛙IG）
▲小龍女專訪1126。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼小蛙（上圖）自認和璦昀（下圖）、詩雅是矮子組，3人常常被安排在一起跳舞。（圖／記者葉政勳攝影）
▲小龍女專訪1126。（圖／記者葉政勳攝影）
 

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