全台又瘋蛋黃酥！陳耀訓開賣1分鐘秒殺 法朋同時1.8萬人上線搶
不僅中秋節檔期吃月餅，蛋黃酥也可作為春節年節禮盒，因此知名店家只要一開賣，同樣造成搶購。陳耀訓蛋黃酥於昨（5）日開賣「2024農曆新年紅土蛋黃酥」，1分鐘內全數秒殺售罄，果真如網友所稱「比五月天演唱會門票還難搶」。而今（6）日有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，同樣於12:00開訂，15分鐘內被搶購一空，官網最高有1.8萬人同時上線搶購。
記者葉盛耀/綜合報導
「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」的農曆年節檔期「經典蛋黃酥禮盒」禮盒，於今日中午 12:00開放預購農曆年節檔期「經典蛋黃酥禮盒」禮盒，單盒9入售價 920元。根據官方回應，春節檔期竟然比中秋檔期還熱銷，「經典蛋黃酥禮盒」在15分鐘內全數完售，比起中秋20分還誇張，且為了讓民眾可以順利操作，今年更加開頻寬，因此最高時有18000人同時上線搶購。
而陳耀訓蛋黃酥昨日開賣「2024農曆新年紅土蛋黃酥」，售價與中秋檔期一樣980元（1盒10入），同樣需由拓元售票系統下訂，同樣比照以往，堪稱一分鐘秒殺。有不少民眾紛紛湧入陳耀訓官方臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」留言：「搶不到」、「好難喔」、也有部分人留言說有搶到，還有位網友說跟女友一起搶共搶到10盒，當然也有人同樣又留了「比演唱會還難買」，有趣的是，還有網友留言提出想拿同樣是一開放訂購就秒殺搶光的「Mr.啃」的甜燒餅來交換。