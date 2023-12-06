劉德華悲痛送97歲亡父！緊牽天王嫂朱麗倩　11歲愛女現身告別式

真人《幽遊白書》詳細介紹！刪掉暗黑武術大會　戶愚呂弟長相太猛

▲真人版《幽遊白書》中，戶愚呂兄弟（瀧藤賢一飾兄、綾野剛飾弟-左）跟浦飯幽助（北村匠海 飾）的廝殺場面，疑似不在暗黑武術大會上。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，戶愚呂兄弟（瀧藤賢一飾兄、綾野剛飾弟-左）跟浦飯幽助（北村匠海 飾）的廝殺場面，疑似不在暗黑武術大會上。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

真人版《幽遊白書》改編自同名動漫，今（6）日正式預告、主視覺海報出爐，12位要角浦飯幽助（北村匠海 飾）、藏馬（志尊淳 飾）、飛影（本鄉奏多 飾）、桑原和真（上杉柊平 飾）、雪村螢子（白石聖 飾）、牡丹（古川琴音 飾）、雪菜（見上愛 飾）、小閻王（町田啓太 飾）、幻海（梶芽衣子 飾）、左京（稻垣吾郎 飾）、戶愚呂兄（瀧藤賢一 飾）、戶愚呂弟（綾野剛 飾）的個人預告也通通上線；戶愚呂兄弟對打浦飯幽助2支總計80秒的畫面中，意外發現真人版疑似省略原作的「暗黑武術大會」，令觀眾迫不及待14日見真章。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲真人版《幽遊白書》只有5集，從預告來看應該沒有原作的「暗黑武術大會」。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》只有5集，從預告來看應該沒有原作的「暗黑武術大會」。（圖／Netflix）
《幽遊白書》1990年起在《週刊少年Jump》連載，作品深受大人小孩喜愛，光是在日本就締造超過5000萬冊的輝煌銷售記錄，甚至成為橫跨動畫、遊戲、電影等領域的經典IP，2020年更推出真人舞台劇，30多年來深受歡迎的程度可見一斑。

該劇故事敘述不良少年浦飯幽助不幸身亡，卻意外獲得重生機會成為靈界偵探，並向幻海學習如何控制能力。他為了保護眾人以及守護人間界，與藏馬、飛影、桑原和真一同組隊打怪，對抗不斷破壞人間的食人妖怪。

為了捕捉原著漫畫的精髓，將超自然元素用現實的方式呈現，製作方特別與Scanline VFX合作，使用最新拍攝技術運用170台攝影機，以360度環景的方式捕捉演員動態，使得導演月川翔可以挑選最佳角度，讓所有的視覺特效活起來。視覺特效導演Tomofumi Akahane表示：「和Scanline VFX合作，我們能在視覺效果上達到更高標準，讓觀眾無法分辨是否使用了特效。」

《幽遊白書》故事背景設定在人間界、魔界與靈界之中，製作團隊必須由零開始打造全新的妖怪。在人間界，人類與妖怪間的戰鬥，是將漫畫重新改編成真人版影集「最難」呈現的的部分，尤其是戰鬥中的戶愚呂兄弟，戶愚呂兄擁有身體任意變形的能力，而戶愚呂弟能隨意擴展他自己的肌肉。視覺效果顧問Ryo Sakaguchi表示：「演員和角色的身體尺寸不同，所以要調整他們的比例是一項艱鉅的工程。這不單單是改變他們的身高，還需確保他們保持與對手演員視線的一致性。」

製作團隊也製作出戶愚呂兄弟的3D模型，並將它們連接到演員身上進行拍攝，使拍攝更加順利。《幽遊白書》真人版共5集，12月14日下午4點獨家在Netflix上線。

真人版《幽遊白書》12位要角介紹：

▲真人版《幽遊白書》中，浦飯幽助（北村匠海 飾）是一位意外身亡的不良高中生，他致力於拯救人間界，展開冒險之旅。（圖／Netflix）
▲浦飯幽助（北村匠海 飾）是一位意外身亡的不良高中生，他致力於拯救人間界，展開冒險之旅。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，藏馬（志尊淳 飾）是一位冷靜沉著的妖狐。（圖／Netflix）
▲藏馬（志尊淳 飾）是一位冷靜沉著的妖狐。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，飛影（本鄉奏多 飾）擁有邪眼且掌控魔界之火，是冰女雪菜的哥哥。（圖／Netflix）
▲飛影（本鄉奏多 飾）擁有邪眼且掌控魔界之火，是冰女雪菜的哥哥。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，桑原和真（上杉柊平 飾）有充滿強烈的同情心與靈感應力。（圖／Netflix）
▲桑原和真（上杉柊平 飾）有充滿強烈的同情心與靈感應力。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，小閻王（町田啓太 飾）將人間界的希望都寄託在幽助身上。（圖／Netflix）
▲小閻王（町田啓太 飾）將人間界的希望都寄託在幽助身上。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，牡丹（古川琴音 飾）是靈界引路人。（圖／Netflix）
▲牡丹（古川琴音 飾）是靈界引路人。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，幻海（梶芽衣子 飾）是幽助的師傅。（圖／Netflix）
▲幻海（梶芽衣子 飾）是幽助的師傅。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，雪菜（見上愛 飾）是一位擁有治療能力的冰女，因眼淚很有價值所以一直被囚禁。（圖／Netflix）
▲雪菜（見上愛 飾）是一位擁有治療能力的冰女，因為她的眼淚很值錢，所以一直被囚禁。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，雪村螢子（白石聖 飾）是一直照顧著幽助的青梅竹馬。（圖／Netflix）
▲雪村螢子（白石聖 飾）是一直照顧著幽助的青梅竹馬。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，反叛角色左京（稲垣吾郎 飾）命令戶愚呂兄弟去追殺幽助。（圖／Netflix）
▲反派角色左京（稻垣吾郎 飾）命令戶愚呂兄弟去追殺幽助。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，戶愚呂兄（瀧藤賢一 飾）是戶愚呂兄弟的哥哥，身體可以任意變形。（圖／Netflix）
▲戶愚呂兄（瀧藤賢一 飾）是戶愚呂兄弟的哥哥，身體可以任意變形。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，戶愚呂弟（綾野剛 飾）是戶愚呂兄弟的弟弟，能自由操控身上的肌肉，力大無窮。（圖／Netflix）
▲戶愚呂弟（綾野剛 飾）是戶愚呂兄弟的弟弟，能自由操控身上的肌肉，力大無窮。（圖／Netflix）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

真人《幽遊白書》戶愚呂兄弟是綾野剛！一拳打爆幽助、飛影、藏馬

真人《幽遊白書》小閻王直接放超大！181町田啓太咬奶嘴復活幽助

真人《幽遊白書》1214開播！北村匠海經典重現「浦飯幽助的靈丸」

經典重現！《幽遊白書》真人版浦飯幽助「模樣大公開」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞