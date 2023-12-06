真人《幽遊白書》詳細介紹！刪掉暗黑武術大會 戶愚呂弟長相太猛
真人版《幽遊白書》改編自同名動漫，今（6）日正式預告、主視覺海報出爐，12位要角浦飯幽助（北村匠海 飾）、藏馬（志尊淳 飾）、飛影（本鄉奏多 飾）、桑原和真（上杉柊平 飾）、雪村螢子（白石聖 飾）、牡丹（古川琴音 飾）、雪菜（見上愛 飾）、小閻王（町田啓太 飾）、幻海（梶芽衣子 飾）、左京（稻垣吾郎 飾）、戶愚呂兄（瀧藤賢一 飾）、戶愚呂弟（綾野剛 飾）的個人預告也通通上線；戶愚呂兄弟對打浦飯幽助2支總計80秒的畫面中，意外發現真人版疑似省略原作的「暗黑武術大會」，令觀眾迫不及待14日見真章。
記者陳雅蘭／綜合報導
《幽遊白書》1990年起在《週刊少年Jump》連載，作品深受大人小孩喜愛，光是在日本就締造超過5000萬冊的輝煌銷售記錄，甚至成為橫跨動畫、遊戲、電影等領域的經典IP，2020年更推出真人舞台劇，30多年來深受歡迎的程度可見一斑。
該劇故事敘述不良少年浦飯幽助不幸身亡，卻意外獲得重生機會成為靈界偵探，並向幻海學習如何控制能力。他為了保護眾人以及守護人間界，與藏馬、飛影、桑原和真一同組隊打怪，對抗不斷破壞人間的食人妖怪。
為了捕捉原著漫畫的精髓，將超自然元素用現實的方式呈現，製作方特別與Scanline VFX合作，使用最新拍攝技術運用170台攝影機，以360度環景的方式捕捉演員動態，使得導演月川翔可以挑選最佳角度，讓所有的視覺特效活起來。視覺特效導演Tomofumi Akahane表示：「和Scanline VFX合作，我們能在視覺效果上達到更高標準，讓觀眾無法分辨是否使用了特效。」
《幽遊白書》故事背景設定在人間界、魔界與靈界之中，製作團隊必須由零開始打造全新的妖怪。在人間界，人類與妖怪間的戰鬥，是將漫畫重新改編成真人版影集「最難」呈現的的部分，尤其是戰鬥中的戶愚呂兄弟，戶愚呂兄擁有身體任意變形的能力，而戶愚呂弟能隨意擴展他自己的肌肉。視覺效果顧問Ryo Sakaguchi表示：「演員和角色的身體尺寸不同，所以要調整他們的比例是一項艱鉅的工程。這不單單是改變他們的身高，還需確保他們保持與對手演員視線的一致性。」
製作團隊也製作出戶愚呂兄弟的3D模型，並將它們連接到演員身上進行拍攝，使拍攝更加順利。《幽遊白書》真人版共5集，12月14日下午4點獨家在Netflix上線。
真人版《幽遊白書》12位要角介紹：
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