物價還是高！11月CPI年增率2.9%　蔬果漲逾1成、外食費漲4.21%

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對於11月CPI漲2.9%，主計總處分析，主要是蔬菜、水果、肉類及外食費等食物價格上漲，加以娛樂服務、房租、油料費、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用調漲所致，惟通訊設備、家庭耐久設備及運輸費等價格下跌，抵銷部分漲幅，但若若扣除蔬菜水果，漲2.36％，再剔除能源後之總指數（即核心CPI）漲2.38%。
在368個查價項目群中變動影響較大者，價格上漲的有番茄漲59.44%、香蕉漲58.77%、芭樂漲51.59%、玉米漲 42.72%、木瓜漲 35.39%、茄子漲 34.03%、甜椒青椒漲30.93%、高麗菜漲19.60%、金飾及珠寶漲12.46%、旅館住宿費漲 10.25%、豬肉漲 9.57%、中藥材漲 9.52%、其他自付費漲8.63%、家事服務費漲6.82%、西式早點漲 5.85％、西式速食漲5.27%、中式麵食漲 5.24%、中式早點漲5.09%、雞肉漲4.95%、其他個人照顧服務（不含醫療看護）漲4.79%、遊樂場入場費漲4.79%、中式米食漲4.58%、安親課輔費漲4.52%、國外旅遊團費漲4.21%、麵包漲3.8%、中式以外料理漲3.7%等。
至於7大類中變動影響較大的，包括食物類漲5.63％，主因水果及蔬菜受先前接連颱風帶來豪雨的遞延影響，分別上漲18.73%及10.67%，肉類受飼養成本提高影響，漲6.15%，加以調理食品、蛋類、外食費、穀類及其製品也各漲了4.75%、4.48%、4.21%及3.17%所致。另外，醫藥保健類漲3.05%，主因藥品及保健食品漲3.93%，加以掛號費調漲及7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲3.01%所致。
教養娛樂類也漲2.39%，主要隨疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲4.4%，惟教養設備及用具如電腦下跌1.24%，抵銷部分漲幅。同時，雜項類也漲2.33%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品，還有看護等個人照顧服務費用價格上漲所致。而居住類亦漲了1.85%，主因住宅維修費、房租及電費分別上漲2.69%、2.12%及1.30%，惟家庭耐久設備如冷暖氣等耐久家電跌1.41%，抵銷部分漲幅。
至於交通及通訊類漲1.18%，主因交通工具零件及維修費上漲4.45%，及油料費隨國際行情上漲2.12％，惟通訊設備跌2.64%及運輸費跌0.49%（7月起「TPASS行政院通勤月票方案」致公共汽車、捷運等票價下跌，機票亦跌，惟計程車資調漲），抵銷部分漲幅。
若按商品性質別觀察，商品類上漲3.12％，其中非耐久性消費品（含食物及能源等）漲4.44%，半耐久性消費品漲1.28%，耐久性消費品漲0.94%；服務類漲2.66%，其中娛樂服務漲4.4%，外食費漲4.21%。
按購買頻度別觀察，「每月」至少購買1次者漲5.28%（主因水果、蔬菜、肉類及外食費漲幅較高），「每季」至少購買1次者漲2.79%，「每季購買不到1次」者漲1.96%。