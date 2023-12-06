比黑死病肆虐還糟！韓「人口崩潰」規模恐加劇　恐釀國安危機

近年來東北亞各國少子化問題嚴重，北韓領導人金正恩不僅罕見「流下男兒淚」首次提及生育率問題，南韓嚴重的少子化問題更讓觀察家擔憂可能造成超過黑死病疫情的人口驟降危機，導致韓國在經濟、國防等無以為繼，最終遭北韓南下併吞。 我是廣告 請繼續往下閱讀 韓國央行本月3日發布的《應對超低生育率、超老齡化社會等極端人口異常現象的措施》報告分析指出，若韓國政府不採取任何措施阻止出生率下降，那麼韓國人口有高達98％的機率，從2021年的5174萬降至4000萬以下；美國政治分析家、《紐時》專欄作家多塞特（Ross Douthat）更以《韓國正在消失嗎？》（Is South Korea Disappearing？）為題進行分析，示警未來韓國社會可能面臨的危機。文中提到，韓國受到出生率大幅下降影響，人口驟降速度可能超過歐洲的黑死病（Black Death）疫情。作者指出，按照韓國目前生育率，也就是今年第3季的生育率0.7，那麼這一代的韓國再過一個世代，就會從每200人減少至70人，而超過了14世紀黑死病肆虐歐洲時的人口減少速度。多塞特表示，韓國「人口崩潰」的問題不只和出生率下降有關，年輕一代移民海外也可能加劇這個現象，同時與會造成更多年長者遭遺棄的情況，而相較起生育率為1.8的北韓，韓國的兵力未來更可能因為人口銳減而短缺，這對近來關係緊張的兩韓來說，是直接與國安相關的嚴峻考驗。少子化危機！韓國小學新生明年恐跌破40萬人 還會掉更快工作難找、高房價壓低生育率！韓央行警告：2050年後經濟只會萎縮愛女金珠愛頻亮相！韓高層推測金正恩膝下無子 確立其接班人地位韓青年晚婚生育率低！32歲男寧與父母同居 3成仍向家長要生活費