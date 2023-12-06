中國留學生在韓挖出「人參」 好奇咬下才知有毒昏睡17小時
近期一名在韓國留學的中國大學生在校園拍照時，因發現地表有疑似生長著「人參」，好奇心驅使下將其挖出來咬了一口，還拍照上傳分享到網路上，沒想到卻因此昏睡了17個小時，後來才被告知吃下去的是有毒的植物「商陸」，所幸最終身體並無大礙，但相關影片也在網路上掀起熱議。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《紅星新聞》報導，這位化名小藝的中國留學生在韓國校園的松樹林散步時，恍神間發現土地上有許多野菜，一時好奇之下她挖出了「長得像蘿蔔」的植物，當時她和朋友都認為是人參，也因為自己沒從沒食用過，便咬下了1小口，「有點澀，感覺像是生土豆（馬鈴薯）。」
在吃完「人參」後她聲稱自己感覺出現嚴重睏意，回到宿舍後倒在床上，一睡就是17個小時，直到隔了整整一天才被叫醒，「我起來後除了覺得有點睡不醒外，沒其他什麼事兒。」
然而事實上，有網友在仔細觀察了植物後留言表示，她們的所謂的「人參」其實是「商陸」，且全株都有毒；成都中醫藥大學附屬醫院藥劑科主管中藥師張婧也告訴媒體，小藝挖出的植物就是有毒的商陸，學生昏睡其實就是身體中毒反應，「其實是很危險的」。
張婧指出，該名學生能醒來可能與食用量不是很大以及毒性本身會通過人體自身進行代謝有關，「隨著身體機能逐步恢復，本人也開始清醒恢復意識」，她也警告商陸的兩種分類都有毒性，但「垂序商陸」的毒性更強，在許多中毒事件中多數都是誤將商陸當作人參或野菜食用，「若誤食容易引起中毒反應，因此建議若不能準確區分品種，均不建議食用。」