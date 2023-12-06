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一帶一路確定不續約！義大利官員：已正式告知北京退出協議

▲義大利官員透露梅洛尼政府已決定不再續簽一帶一路，同時也向北京發表了書面通知。中義關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利官員透露梅洛尼政府已決定不再續簽一帶一路，同時也向北京發表了書面通知。中義關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

義大利是G7國家中唯一簽署中國的「一帶一路」倡議（BRI）的成員，也是至今唯一加入該倡議的西方主要國家，根據路透社和法新社週三報導，義大利在過去數個月表達了對這項計畫的不確定性後，正式在一封致北京的信件中表達了退出倡議的決定。

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義大利媒體今年9月指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在20國集團（G20）峰會兩人會晤期間，告訴中國國務院總理李強，義大利計劃退出一帶一路倡議，而根據兩名義大利政府消息人士透露，由於一帶一路將於2024年3月到期，按規定須在合約到期前3個月書面通知，否則將自動延續，因此義大利政府已將無意續簽該協議的信寄至北京。

義大利媒體「Corriere della Sera」一篇報導中稱，羅馬當局3天前就已經向北京傳達了這個決定，但雙方至今均未發表正式聲明。

義大利總理梅洛尼去年上任時就公開表示，想退出這項連接中國與西方的協議，並稱該協議並未對義大利帶來實質利益。批評者則稱該計畫是北京試圖擴大地緣政治影響力的工具，同時藉由貧窮國家背負難以償還的債務，獲取對這些國家的政經影響力。

一名義大利政府消息人士表示，即使義大利不再參與一帶一路倡議，該國也完全願意與中國保持良好的關係，「其他G7國家也未曾參與過一帶一路，但他們與中國的關係仍比我們還要密切。」

義大利不續簽協議的行為對西方國家來說，打消了擔心中國藉此獲取機密技術與重要基礎建設控制權的疑慮，而身為明年G7主席國的義大利也在今年9月簽署了「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），這項協議廣泛被認為是一帶一路的替代方案。

歐洲外交關係協會（ECFR）泛歐研究員李希（Rizzi）形容IMEC是「對抗中國基礎設施戰略」的首次具體嘗試，對義大利來說也帶來兩個重要機運，其一是義大利公司將能在跨國基建發展中展現關鍵作用，其二是義大利半島將因地理位置發揮中轉功能。

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