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亞錦賽中華隊三連勝！7-11咖啡、思樂冰買1送1　寄杯買2送2限今天

▲慶祝亞錦賽中華隊連三勝！7-11思樂冰買1送1延長一日，APP寄杯有大杯熱卡布奇諾買1送1、珍珠椰果四季春買2送2。（圖／業者提供）
▲慶祝亞錦賽中華隊連三勝！7-11思樂冰買1送1延長一日，APP寄杯有大杯熱卡布奇諾買1送1、珍珠椰果四季春買2送2。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

慶祝亞錦賽中華隊連三勝！昨（6）日以17：2大勝香港，各大超商慶祝連勝祭出限時優惠，包括7-11思樂冰買1送1延長一日，APP寄杯有大杯熱卡布奇諾買1送1、珍珠椰果四季春買2送2；萊爾富指定咖啡第2杯5元；OK超商美式、拿鐵買2送1必衝。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月7日00:00至23:59期間

思樂冰大杯全品項享買一送一，包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡4種口味，大杯原價39元、平均每杯20元，若自備環保杯再折5元，最低15元開喝。

🔎全台思樂冰門市地圖（點此查詢）

▲慶祝中華隊擊敗香港奪三連勝，7-11明（7）日思樂冰全品項大杯買1送1。（圖／業者提供）
▲慶祝中華隊擊敗香港奪三連勝，7-11今（7）日思樂冰全品項大杯買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜12月7日

◾大杯熱卡布奇諾買1送1（原價55元、特價28元）

◾珍珠椰果四季春青茶買2送2（原價60元、特價30元）

◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖珍珠燕麥4杯210元（原價75元、特價53元）

◾香鑽水果茶4杯168元（原價70元、特價42元）

◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送7（原價35元、特價21元）

🟡全家便利商店

中華隊連續兩天提前結束比賽，真的「超派」！全家則發放千層派30元優惠，在會員APP「優惠趣」專區限時開放領取優惠券（點此索取），限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日。

▲中華隊又提前結束比賽「超派」，全家發放千層派優惠券慶祝。（圖／業者提供）
▲中華隊又提前結束比賽「超派」，全家發放千層派優惠券慶祝。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

12月7日當天只要憑活動條碼於萊爾富門市購買Hi Café大杯的美式咖啡或特濃美式咖啡，可享同品項第2杯5元優惠（不能寄杯但不限購），冰熱不限；12月7日至12月12日期間還有樂法指定飲品任選買1送1，包含單件售價29元樂法的日式綠茶與錫蘭紅茶。

▲12月7日憑活動條碼，到門市買指定咖啡第2杯5元。（圖／萊爾富提供）
▲12月7日憑活動條碼，到門市買指定咖啡第2杯5元。（圖／萊爾富提供）
▲12月7日至12月12日期間，買樂法指定飲品任選買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲12月7日至12月12日期間，買樂法指定飲品任選買1送1。（圖／萊爾富提供）
🟡OKmart

📍門市｜即起至12月8日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾純喫茶聯名系列（純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶）單杯7折

📍門市｜即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1

◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1

◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1

◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1

◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1

▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
▲OK純喫茶聯名系列，包括「醇奶茶」與「仲夏水果茶」限時單杯7折。（圖／業者提供）

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