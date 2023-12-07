亞錦賽／全曼谷只有一座正式球場！泰國隊看到大巨蛋跟皇宮一樣

亞錦賽／中華隊大巨蛋8日迎戰日本！曾仁和先發　超級循環賽賽制

▲亞錦賽中華隊投手曾仁和預計主投日本。（圖／記者陳明中攝）
▲亞錦賽中華隊投手曾仁和預計主投日本。（圖／記者陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

2023亞錦賽進入超級循環賽，中華隊今（7）日在大巨蛋練球，預計8日晚間18時30分將出戰日本隊，推出曾仁和先發應戰，日本隊也將於今天公布先發人選，而超級循環賽賽制，以及接續賽程，透過《NOWnews今日新聞》整理介紹給讀者。

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亞錦賽也是採用預賽、超級循環賽、決賽等三段賽程，預賽分為A、B組，A組有中華隊、韓國、巴勒斯坦、香港，B組日本、泰國、菲律賓、巴基斯坦。

目前由中華隊、韓國隊、日本、菲律賓進行超級循環賽，8日中午12:30分開打，中華隊都在8、9日晚間18:30分對戰日本、菲律賓。

超級循環賽就是，只要進入複賽的隊伍彼此之間要進行「循環」賽制，所有球隊都會對戰。而已經在預賽同組並互相遭遇過的隊伍，則會保留預賽的戰績進入複賽。

中華隊賽程

此賽程依拓元售票公告，如有任何變動，以官方為準。

12/8（五）18:30　日本 vs 中華隊   地點：台北大巨蛋

12/9（六）18:30　菲律賓 vs 中華隊  地點：台北大巨蛋

超級循環賽賽程：

12/8（五）

12:30  超級循環賽  台北大巨蛋  韓國 vs 菲律賓

12:30  排名賽  新莊棒球場  泰國 vs 香港

18:30  超級循環賽  台北大巨蛋  日本 vs 中華隊

18:30  排名賽  新莊棒球場  巴基斯坦vs 巴勒斯坦

12/9（六）

12:30    超級循環賽  台北大巨蛋  韓國 vs 日本

12:30    排名賽  新莊棒球場  泰國 vs 巴勒斯坦

18:30    超級循環賽  台北大巨蛋  菲律賓vs 中華隊

18:30    排名賽  新莊棒球場  香港 vs 巴基斯坦

12/10（日）季軍賽、冠軍賽

12:30    季軍賽  台北大巨蛋  超級循環賽第四 vs 超級循環賽第三

18:30    冠軍賽  台北大巨蛋  超級循環賽第二 vs 超級循環賽第一

若在資格賽、預賽、複賽或排名賽有兩隊以上勝負場數相同，將按以下順序決定名次：
1.兩隊之間的對戰勝負，勝者排名在前。
2.對戰優質率，高者排名在前。
3.責任對戰優質率，高者排名在前。
4.對戰打擊率，高者排名在前。
5.如上述條件都無法區分，將採用擲銅板方式決定名次。

何謂「對戰優質率（TQB）」？

「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。

計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：

得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率

亞錦賽中華隊名單如下：

總教練：

88 郭李建夫

教練：

3 林宗毅、30 周宗志、26 洪煒杰、38 余浩奕

投手：

李子強（富邦悍將）、徐若熙（味全龍）、劉予承（統一7-ELEVEn獅）、曾仁和（樂天桃猿）、張景淯（味全龍）、 伍祐城（台鋼雄鷹）、70 王政浩（合作金庫）、林詔恩（統一7-ELEVEn獅）、孫易磊（日職北海道日本火腿鬥士）、賴延峰（合作金庫）、

捕手：

宋嘉翔（樂天桃猿）、林辰勳（味全龍）、廖健富（樂天桃猿）

內野手：

李亦崴（合作金庫）、林承飛（樂天桃猿）、高育瑋（合作金庫）、劉基鴻（味全龍）、拿莫．伊漾（味全龍）、林靖凱（統一7-ELEVEn獅）、陳聖平（美職亞利桑那響尾蛇）

外野手：

宋晟睿（中信兄弟）、陳文杰（中信兄弟）、邱智呈（統一7-ELEVEn獅）、陳孝允（合作金庫）

日本隊名單如下：

總教練：

川口朋保

投手：

片山樂生（NTT東日本）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（豐田自動車）、鈴木大貴（TDK）、藤村哲之（東芝）、工藤稜太（信越）、嘉陽宗一郎（豐田自動車）、秋山翔（三菱自動車岡崎）

捕手：

南木壽也（JR北海道）、城野達哉（西濃運輸）、辻本勇樹（NTT東日本）

內野手：

相羽寬太（Yamaha）、矢野幸耶（三菱重工East）、大西蓮（JR東日本東北）、百目鬼浩太（信越）、中川拓紀（本田鈴鹿）、中村迅（NTT東日本）、丸山壯史（ENEOS）

外野手：

橋本典之（大阪瓦斯）、向山基生（NTT東日本）、逢澤峻介（豐田自動車）、鈴木聖步（JR東日本東北）、豬原隆雅（Miki House）、平野友都（西部瓦斯）

亞錦賽歷屆冠軍：

隊伍 冠軍數 年份
日本 19 1955、1959、1962、1965、1967、1969、1973、1983、1985、1989、1991、1993、1995、2003、2005、2007、2009、2012、2017
韓國 8 1963、1971、1975、1983、1989、1997、1999、2015
中華隊 5 1983、1987、1989、2001、2019
菲律賓 1 1954
亞錦賽整體賽程與賽制：

12/3~12/6 分組預賽

12/8~12/9 超級循環賽 (爭奪1~4名)

12/8~12/9 排名賽 (爭奪5~8名)

12/10 12:30 季軍賽

12/10 18:30 冠軍賽

12/3（日） 分組預賽

18:00 A組 台北大巨蛋  韓國 vs 中華隊（開幕賽） （0：4 中華隊勝）

12/4（一） 分組預賽

12:30 B組 台北大巨蛋  泰國 vs 菲律賓    （4：14 菲律賓提前在7局結束比賽勝）

12:30 A組 台中洲際棒球場  巴勒斯坦 vs 香港    （3：1 巴勒斯坦勝）

18:30 B組 台北大巨蛋  巴基斯坦 vs 日本    （0：14 日本提前在7局結束比賽勝）

12/5（二） 分組預賽

12:30 B組 台北大巨蛋  巴基斯坦 vs 菲律賓    （2：4 菲律賓勝）

12:30 A組 台中洲際棒球場  香港 vs 韓國   （0：9 韓國勝）

18:30 B組 台北大巨蛋  日本 vs 泰國  （16：0 日本提前在5局結束比賽勝）

18:30 A組 台中洲際棒球場  中華隊 vs 巴勒斯坦  （19：0 中華隊提前在6局結束比賽勝）

12/6（三） 分組預賽

12:30  B組 台北大巨蛋  泰國 vs 巴基斯坦   （1：4 巴基斯坦勝） 

12:30  A組 台中洲際棒球場  巴勒斯坦 vs 韓國   （1：19 韓國提前在5局結束比賽勝）

18:30  B組 台北大巨蛋  菲律賓 vs 日本    （1：9 日本勝）

18:30  A組 台中洲際棒球場  香港 vs 中華隊   （2：17 中華隊提前在5局結束比賽勝）

12/8（五）超級循環賽

12:30  超級循環賽  台北大巨蛋  韓國 vs 菲律賓

12:30  排名賽  新莊棒球場  泰國 vs 香港

18:30  超級循環賽  台北大巨蛋  日本 vs 中華隊

18:30  排名賽  新莊棒球場  巴基斯坦vs 巴勒斯坦

12/9（六）超級循環賽

12:30    超級循環賽  台北大巨蛋  韓國 vs 日本

12:30    排名賽  新莊棒球場  泰國 vs 巴勒斯坦

18:30    超級循環賽  台北大巨蛋  菲律賓vs 中華隊

2023亞錦賽電視轉播、線上直播

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2023亞錦賽棒球電視轉播
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