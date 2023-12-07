亞錦賽／大巨蛋將加開座位4700席！遠雄宣布10日決賽開放22000席
第三十屆亞洲棒球錦標賽冠軍戰和季軍戰，12月10日將在台北大巨蛋登場，由於開幕中韓之戰湧進近17000位球迷觀戰，連日來不少球迷都期盼能加開座位，而球迷的心聲，遠雄巨蛋公司經過場地盤整，確認決賽日加開內野第二層觀眾席近4700個座位，預計進場觀眾人數將近22000人。
記者吳政紘/綜合報導
遠雄表示：「感謝廣大球迷對大巨蛋支持與期待，我們知道新的場地仍有改進空間，任何的回饋和指教都是我們寶貴經驗，對於場館設施，遠雄肩負起責任、盡力提供最好的服務，同時積極與台北市政府、中華民國棒球協會攜手，回應社會各界與球迷的期待。臺北大巨蛋在每一區場地開放前，都需要經過反覆盤整，動線必須演練、設施需要確保，以竭力維護安全與品質。」
遠雄說明，經過盤整後，12月10日開打的決賽賽程，除了比照開幕戰開放區域，也就是內野第一層與外野第一層觀眾席外，再開放內野第二層近4700個座位，預計進場觀眾人數將近22000人，讓更多球迷可以共襄盛舉、進場觀戰。
亞錦賽決賽賽程：
12/10（日）季軍賽、冠軍賽
12:30 季軍賽 台北大巨蛋 超級循環賽第四 vs 超級循環賽第三
18:30 冠軍賽 台北大巨蛋 超級循環賽第二 vs 超級循環賽第一
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