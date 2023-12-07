北科大師AI生成再造《雜訊地景》　獲美國LAFA最佳實驗電影獎

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首先，他透過3D工具建構出一個超現實的台灣島，島上懸浮著許多呢喃的人臉與機械物件，彼此不斷往返運動、交織，表現出台灣社會的多元樣貌。之後他將前面的動畫資料輸入到生成式AI裡重新再造：透過AI的降噪原理，重新解讀影像、再創動畫的內在意涵。
最後藉由ChatGPT生成的各種社會時事的關鍵字，以多種語言的電子音朗讀，表現出台灣社會的多元聲音，並與人造動畫與AI動畫三者結合為最後的作品。莊澤光透過人類藝術家與AI工具的協作，藉以創造「人類」與「AI」對台灣這塊土地的兩個不同視角。
北科大指出，《雜訊地景》與金馬獎最佳動畫《八戒》（Pigsy）、金曲歌王許富凱和血肉果汁機合作MV〈伊的身邊已經有別人2023〉等台灣優秀作品，一齊獲得本次LAFA獎肯定。LAFA是國際知名電影獎項報名網站FilmFreeway上最受好評的影展之一，評審陣容皆為美國影視業界的專業人士，協助新創影視團隊打出知名度，在國際上發光發熱。
莊澤光畢業於北科大建築系，曾獲全國大學建築設計新人獎及海峽兩岸建築新人獎優選，後於維也納應用藝術大學取得碩士，師從建築師Hernan Diaz Alonso、Zaha Hadid等人，專長為建築設計與規劃、平面及立面設計、電腦動畫製作與後製等，作品屢獲IDA設計金獎、美國建築大師獎（AMP）、參展奧地利林茲電子藝術節等，亦獲國內桃源美展、大墩美展、屏東美展、台東美展等獎項肯定。