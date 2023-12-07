挺郭三大山頭全歸隊　侯友宜：團結所有力量贏得勝選

北科大師AI生成再造《雜訊地景》　獲美國LAFA最佳實驗電影獎

▲北科大教師莊澤光AI生成再造《雜訊地景》，獲美國LAFA最佳實驗電影獎。（圖／北科大提供）
▲北科大教師莊澤光AI生成再造《雜訊地景》，獲美國LAFA最佳實驗電影獎。（圖／北科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

北科大今（7）日指出，該校互動設計系專案教師莊澤光運用AI生成與再造，多層次詮釋超現實的台灣印象，個人作品《雜訊地景》（Noise Landscape），獲得2023年美國洛杉磯電影獎（LAFA）最佳實驗電影（Best Experimental Film），展現台灣科技新媒體藝術實力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊澤光表示，「地景」系列是自2023年開始的創作計畫，透過不同的科技媒材探索台灣的時事現象，共有3件作品。此次獲獎的《雜訊地景》是其首次結合CG與AI技術的錄像實驗作品，他嘗試在這作品裡將「社會中的多元聲音」轉換成一個虛擬的CG裝置，並將AI當成「它者」，去解讀人造影像的內在。

首先，他透過3D工具建構出一個超現實的台灣島，島上懸浮著許多呢喃的人臉與機械物件，彼此不斷往返運動、交織，表現出台灣社會的多元樣貌。之後他將前面的動畫資料輸入到生成式AI裡重新再造：透過AI的降噪原理，重新解讀影像、再創動畫的內在意涵。

最後藉由ChatGPT生成的各種社會時事的關鍵字，以多種語言的電子音朗讀，表現出台灣社會的多元聲音，並與人造動畫與AI動畫三者結合為最後的作品。莊澤光透過人類藝術家與AI工具的協作，藉以創造「人類」與「AI」對台灣這塊土地的兩個不同視角。

北科大指出，《雜訊地景》與金馬獎最佳動畫《八戒》（Pigsy）、金曲歌王許富凱和血肉果汁機合作MV〈伊的身邊已經有別人2023〉等台灣優秀作品，一齊獲得本次LAFA獎肯定。LAFA是國際知名電影獎項報名網站FilmFreeway上最受好評的影展之一，評審陣容皆為美國影視業界的專業人士，協助新創影視團隊打出知名度，在國際上發光發熱。

莊澤光畢業於北科大建築系，曾獲全國大學建築設計新人獎及海峽兩岸建築新人獎優選，後於維也納應用藝術大學取得碩士，師從建築師Hernan Diaz Alonso、Zaha Hadid等人，專長為建築設計與規劃、平面及立面設計、電腦動畫製作與後製等，作品屢獲IDA設計金獎、美國建築大師獎（AMP）、參展奧地利林茲電子藝術節等，亦獲國內桃源美展、大墩美展、屏東美展、台東美展等獎項肯定。

聯發科創新基地攜手北市府與北科大　共創生成式AI智慧工作模式

模擬真人挨打觸感及走位！北科大跨校團隊打造拳擊對練機器人獲獎

迎國際旅客！觀光署設AI翻譯櫃台　像吃「翻譯蒟蒻」可說日韓英語

台灣醫療科技展搶秀AI技能　術前診斷、失智檢測全都包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞