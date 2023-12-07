加薩南部以哈交戰激烈　聯合國：公共秩序瀕崩潰

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巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）和「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）的消息人士告訴法新社，他們的武裝分子正在爭奪進入甘尤尼斯的控制權。
但以色列軍隊表示，他們已經突破防線，並「在市中心鎖定一些目標發動攻擊」，以軍在當地發現了30個地道豎井，並予以摧毀。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在一段影音聲明中表示，以色列軍隊正逼近哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的住處。以方發言人說，辛瓦棲身於甘尤尼斯一個地下處所。
甘尤尼斯居民馬蒂（Amal Mahdi）在以色列連夜襲擊中倖存下來，她說：「我們悲痛欲絕，精神崩潰…需要有人為我們找到解決方案，這樣我們才能擺脫這種局面。」
●公共秩序瀕崩潰
根據聯合國數據，加薩北部的大部分地區已因猛烈交火和砲轟而夷為瓦礫堆，導致190萬人無家可歸。
以色列矢言要摧毀哈瑪斯，並解救仍被扣押在加薩的138名人質。在1日結束的為期一週休戰期間，以色列有數十名人質獲釋。
但加薩大規模平民傷亡引發了全球關注，以色列的圍困行動導致加薩食物、水、燃料和藥品極度短缺，只有少數物資能進入加薩。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他預計「由於條件惡劣，加薩公共秩序很快就會完全崩潰…可能對整體巴勒斯坦人產生不可逆轉的衝擊」。
●沒糧食 無處安身
以色列在進攻哈瑪斯初期，命令巴勒斯坦人撤離人口稠密的加薩走廊北部，當時許多平民逃往甘尤尼斯。如今他們被逼著再往南撤退到與埃及接壤的拉法關卡（Rafah），目前拉法已經關閉了。
巴勒斯坦人巴克（Ghassan Bakr）告訴法新社說：「我們到達這裡時，沒有避難所，昨晚還下著雨。沒有任何食物可以吃，沒有麵包，連麵粉都沒有。」而以色列的轟炸也隨之而來。
國際援助組織譴責以色列連續下令要求巴勒斯坦人撤退，讓平民別無選擇。 （譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1121207
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